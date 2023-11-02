Еще раз пробили дно: в Москве провели концерт Адель, о котором она даже не знает

На днях в Москве объявили о проведении концерта с участием английской певицы Адель. На долгожданное событие с нетерпением собралось большое количество людей, но их ждало разочарование.

Как выяснилось, певица о происшедшем даже не знала. В то же время, вместо этого зрители послушали Адель на экране и посмотрели выступления двух неизвестных артисток.

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Как россияне завлекли зрителей на концерт "Адель"

Мошенники привлекли людей посетить концерт с помощью плакатов с изображением известной певицы. Так, аферисты разместили рекламные плакаты с фото исполнительницы, но на самом деле посетив мероприятие единственная возможность увидеть певицу — на большом экране. Вероятно, знаменитость не знает об этом событии

Оказывается, на сайте организаторы сообщили, что самая известная певица не будет участвовать в мероприятии. В то же время на афишах эта информация отсутствовала.

Концерт позволит зрителям погрузиться в атмосферу, которую создает Адель на своих выступлениях. Благодаря использованию передовых цифровых технологий, теперь можно насладиться настоящим голосом этой знаменитой певицы, словно она выступает прямо перед вами,

– отметили в анонсе.



Афиша для концерта Адель в России / Скриншот с видео

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