Еще раз пробили дно: в Москве провели концерт Адель, о котором она даже не знает
Источник:NV
На днях в Москве объявили о проведении концерта с участием английской певицы Адель. На долгожданное событие с нетерпением собралось большое количество людей, но их ждало разочарование.
Как выяснилось, певица о происшедшем даже не знала. В то же время, вместо этого зрители послушали Адель на экране и посмотрели выступления двух неизвестных артисток.
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Как россияне завлекли зрителей на концерт "Адель"
Мошенники привлекли людей посетить концерт с помощью плакатов с изображением известной певицы. Так, аферисты разместили рекламные плакаты с фото исполнительницы, но на самом деле посетив мероприятие единственная возможность увидеть певицу — на большом экране. Вероятно, знаменитость не знает об этом событии
Оказывается, на сайте организаторы сообщили, что самая известная певица не будет участвовать в мероприятии. В то же время на афишах эта информация отсутствовала.
Концерт позволит зрителям погрузиться в атмосферу, которую создает Адель на своих выступлениях. Благодаря использованию передовых цифровых технологий, теперь можно насладиться настоящим голосом этой знаменитой певицы, словно она выступает прямо перед вами,
– отметили в анонсе.
Афиша для концерта Адель в России / Скриншот с видео
Адель и поддержка Украины: что известно
- Мировые знаменитости активно поддерживают Украину в борьбе со страной-агрессором Россией. Они оказывают финансовую поддержку и выражают искренние соболезнования украинскому народу. Так, виртуальный лейбл цифровой одежды Dress-X, выступил с инициативой выразить благодарность этим знаменитостям, "одев" их в эксклюзивные наряды. Известные личности, такие как Мадонна, Белла Хадид, Шер, Адель, Мила Кунис и Дженнифер Энистон, изящно надели сине-желтые платья Dress-X в форме сердца, которы символизируют единство и поддержку.
- Кроме того, Адель, Rolling Stones, Пол Маккартни и другие мировые звезды планировали летом принять участие в концерте в поддержку Украины. Благотворительное мероприятие было запланировано на 24 июня на стадионе Уэмбли (Лондон). Но так и не состоялось.