Абсолютный рекорд: зрители из 28 стран Европы дали максимальные баллы Kalush Orchestra
Источник:официальный сайт Евровидения
Завершился ошеломляющий конкурс Евровидения-2022, где победу одержала Украина. Группа Kalush Orchestra получила 631 балл – это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше их смог собрать Сальвадор Собрал – 758 баллов.
Согласно результатам голосования жюри стран и зрителей, группа Kalush Orchestra заняла 1 место в турнирной таблице конкурса. Второе место получила Великобритания – 466 баллов, третье – Испания, 459 баллов.
К слову Евровидение-2022: результаты голосования в финале конкурса
Отметим, что во время голосования делегаций разных стран 12 баллов Украине отдали не так много людей. Однако мы благодарны им за поддержку, а также спасибо за другие баллы, которые помогли Украине выиграть.
12 баллов от делегаций для Украины:
- Польша
- Молдова
- Латвия
- Румыния
- Литва
12 баллов от зрителей для Украины:
- Италия
- Франция
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Великобритания
- Дания
- Германия
- Австрия
- Эстония
- Латвия
- Литва
- Польша
- Азербайджан
- Болгария
- Молдова
- Чехия
- Грузия
- Сан-Марино
- Австралия
- Бельгия
- Кипр
- Нидерланды
- Швеция
- Израиль
- Португалия
- Норвегия
- Финляндия
Добавим, что это новый рекорд в истории Евровидения – когда за участников голосует такое большое количество людей из других стран. В общей сложности участие в конкурсе принимало 40 стран, а в финал попали 25 участников.
Кто проголосовал за Украину среди зрителей из-за границы / Скриншот с сайта