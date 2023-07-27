Предательства нет: рэпер A$AP Rocky рассекретил, почему надел подвеску из танков в виде Z

Бойфренд певицы Рианны, рэпер ASAP Rocky на днях оскандалился из-за Z-украшения. Тогда все подумали, что он поддерживает Россию в войне против Украины. Теперь рэппер показал новое фото и раскрыл смысл этой подвески.

Рэпер ASAP Rocky опубликовал новое фото с украшением, но теперь учел ошибки предыдущей публикации. Ранее фанаты в комментариях напомнили ему, что буква Z является символом российского вторжения в Украину.

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Теперь артист решил объяснить смысл своей Z-подвески. Как и подозревали поклонники ASAP Rocky, коллекция аксессуаров посвящена сыну звезд, которого назвали RZA.

На это указывает и новое украшение в гардеробе звезды – ремень с соответствующими буквами, где центральная Z выполнена в виде танков.

На фото ASAP Rocky появился в брюках с ремнем, украшенным именем его годовалого сына. Буква Z была создана из маленьких моделей танков.



Рэпер ASAP Rocky / Фото с его инстаграммы

Ранее это фото привело подписчиков рэпера к мысли о том, что бойфренд Рианны поддерживает Россию в войне с Украиной. Они обвиняли артиста в гневных комментариях, после чего он удалил фото Z-украшения.

Позже поклонники вспомнили, что малыша знаменитостей назвали в честь лидера Wu-Tang Clan Роберта Диггза, выступавшего под псевдонимом RZA. Творчество коллектива ассоциировали с военным делом. пост рэпера мог быть посвящен именно сыну.

Теперь ASAP Rocky учел свою ошибку в предыдущей публикации и на этот раз показал украшение со всеми тремя буквами, объясняя смысл Z из танков. Остальные буквы также были оформлены в военном стиле.



Рэпер ASAP Rocky показал украшение / Фото с его инстаграммы

К слову, напомним, что украинская группа KAZKA уже неоднократно сталкивалась с критикой поклонников через букву Z в названии. Недавно солистка Александра Зарицкая заявила, что название пока менять не планируют. Тем не менее, группа готова пойти на это при одном условии.