За 9 месяцев вынашивают жизнь, а они выбрали путь смерти, – Ребрик вспомнила о детях-жертвах террора

Украинская актриса Лилия Ребрик не обошла вниманием дату 24 ноября, ведь сегодня прошло ровно 9 месяцев с начала российско-украинской войны. По ее словам, благородные люди за это время дают жизнь потомкам, в то время как россияне умеют только все уничтожить и убивать.

Телеведущая и актриса болезненно переживает потери среди военных и гражданских в Украине из-за террора россиян, поскольку сама является матерью дочерей Дианы и Полины. Она говорит, что из-за убийств россиян сотни украинских детей больше не пойдут в школу и обнимут своих родителей.

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За 9 месяцев вынашивают новую жизнь. Рожают ребенка. Взращивают новое. Они же избрали другой путь – путь разрушения, смертей, убийств,

– говорит звезда.

"Мы больше никогда не услышим, как смеется маленькая Лиза из Винницы. 5-летний мальчик из Киева больше никогда не обнимет свою маму – врача из "Охматдета". Женщина из Купянска навсегда будет помнить, как ставила крест сыну прямо у себя на огороде. А 4-летний Саша, бежавший на лодке с бабушкой от обстрелов на Киевщине, никогда не пойдет в первый класс, о котором он так мечтал…" – вспомнила жертв войны в результате действий россиян.

Ребрик констатирует, что Россия сломала тысячи человеческих жизней и вместо мира избрала войну. Но она убеждена, что этот выбор отзовется им за много поколений: "Я знаю, что ненависть – плохое ощущение. Хорошо, пусть это будет ярость. Но мы никогда не простим. И… никогда не сломаемся: ни в темноте, ни в свете".

Жертвы русско-украинской войны в сообщении Ребрик / Фото из инстаграмма ведущей

В комментариях подпищица вспомнила о другой матери, которая в Вольнянске на днях потеряла своего ребенка, родившего всего полтора суток до террора: "Как жить женщине, которая 2 дня как родила ребенка – и уже потеряла его? У нее бы должно было начать приходить молоко…" Она должна была зажать своего младенца к себе. Вместо этого…".

Напомним, что днем ранее Украина в очередной раз пострадала от циничных ракетных обстрелов россиян. В результате этого энергосистема страны в очередной раз испытала разрушения. Мы рассказывали, как звезды реагируют на обстрелы в соцсетях, как они справляются без света в сердце страны – в Киеве.

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