На 8 лет старше: Екатерина Репяхова мило поздравила с днем рождения дочь Павлика

Единственная дочь Виктора Павлика Кристина 10 января праздновала 35-й год рождения. В день праздника ее поздравил не только отец, но и 27-летняя "мачеха" – Екатерина Репяхова.

В своих инстаграм-сторис Екатерина разместила милое поздравление, где отметила, что вместе с 6-месячным сыном поздравляет ее. Публичное поздравление радушно восприняла сама именинница, которая перепостила сторис в свой инстаграм со словами "Люблю вас".

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"Сегодня у Виктора Франковича единственной дочечки день рождения! Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша", – написала Репяхова в сети и оставила совместное фото Виктора и Кристины.



Дочь Виктора Павлика празднует 35-летие / Фото из инстаграм-сторис Репяховой

Семейные связи Виктора Павлика

Известно, что Кристина Викторовна Павлик родилась в 1987 году в браке музыканта с его второй женой Светланой, которая была родом из Узбекистана. Вместе родители девушки прожили восемь лет, после чего развелись. Однако мужчина до сих пор поддерживает теплые отношения с дочкой и, похоже, уже давно познакомил и подружил ее со своей теперешней женой Екатериной.



Кристина Павлик праздновала 35-летие / Фото из инстаграма женщины