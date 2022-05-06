В последнее время в Киев и вообще в Украину возвращаются многие, поскольку оттуда отошли российские войска. Мэр столицы пока не рекомендует возвращаться, однако желание приехать домой преодолевает людей. К таковым можно отнести певицу MamaRika, которая вернулась с сыном к мужу в Украину.

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Ведущий Андрей не поддерживает такие решения и говорит, что возвращаться рано. Его жена Настя и дочь Ксения все еще находятся за границей.

Они хотят домой, как и все. Я их останавливаю, пока не нужно. Я не сторонник того, что все люди возвращаются домой. Всем хочется домой, в свою квартиру или дом, увидеться с друзьями, погулять по улицам. Но еще рано, еще очень опасно,

– говорит Бедняков.



Семья Андрея Беднякова / Фото с инстаграмма мужчины

Он поделился, что не ставит никаких сроков или условий, когда сможет вернуться, ведь война – это очень непредсказуемое дело.

"Я не ставлю себе дедлайнов, потому что это плохое дело. Дедлайны, все эти даты... Эта война приучила к тому, что все это – "до одного места". Я оптимист, но хочу, чтобы во мне преобладал реалист. По-моему, еще рано, особенно женщинам с детьми. У нас еще война, и если в вашем городе относительно спокойно, это не говорит о том, что в нашей Украине уже безопасно. К сожалению, нет", – убежден мужчина.

Война не где-нибудь, война здесь. И сейчас на востоке Украины идут адские бои, и люди там переживают настоящий ад,

– подытожил Бедняков.

Андрей Бедняков в шоу "Слава+": видео онлайн