73-летний принц Чарльз выздоровел от коронавируса и показался на публике с сестрой

Неделю тому назад принц Чарльз второй раз заболел COVID-19, а 17 февраля уже вышел в люди после болезни. С младшей сестрой принцессой Анной он посетил церемонию в Сент-Джеймском дворце в Лондоне.

В прошлый четверг, 10 февраля, сын королевы Елизаветы II получил положительный тест на коронавирус. Он вынужден был изолироваться и отменить все запланированные поездки. Однако 73-летний принц Чарльз быстро "очухался" от COVID-19. Он болел всего неделю.

Читайте также Не могу передвигаться, – Елизавета II появилась на публике и пожаловалась на самочувствие

Принц Чарльз появился на публике после коронавируса

С принцессой Анной Чарльз посетил церемонию награждения юбилейными премиями королевы за высшее и дополнительное образование. Их Ее Величество присуждает раз в два года вузам и колледжам, отличившимся новаторством и выдающимся влиянием в определенной области или дисциплине. Мероприятие прошло в Сент-Джеймском дворце.

Как выглядел принц Чарльз после болезни.

Очевидно, принцесса Анна составила компанию брату, потому что его жена Камилла, герцогиня Корнуольская, "подхватила" COVID-19 вслед за ним. Положительный ПЦР-тест она получила только в понедельник, 14 февраля, четыре дня спустя после мужчины.

Похоже, у вакцинированного сына Елизаветы II COVID-19 прошел в легкой форме, ведь он восстановился в считанные дни. На официальной церемонии принц Чарльз много улыбался, разговаривал с присутствующими без маски и выглядел очень живым.

Принцесса Анна и принц Чарльз после коронавируса / Фото с инстаграма королевской семьи

Принц Чарльз после коронавируса / Фото с инстаграма королевской семьи

Принц Чарльз после коронавируса / Фото с инстаграма королевской семьи