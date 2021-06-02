68-я годовщина коронации Елизаветы II: история величественного дня и архивные фото

2 июня 1953 года стал историческим днем для Великобритании и всего мира. Именно в тот день состоялась коронация Елизаветы II, которая правит монархией уже 68 лет. Как королева вступала на трон и что этому предшествовало – узнавайте в материале Showbiz 24.

Недавно Елизавете II исполнилось 95 лет. Сейчас в истории Великобритании она является монархом, который правит дольше всех. Также королеву считают самой могущественной среди всех монархов мира.

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Но когда-то Ее Величество и подумать не могла, что ее ждет именно такая жизнь. Как Елизавета II взошла на королевский престол, что предшествовало этому знаменательному событию и как происходила церемония – читайте и смотрите дальше!

Коронация Елизаветы II

6 февраля 1952 года умер отец Елизаветы II, король Георг VI. В тот же день ее провозгласили королевой. К тому времени наследнице престола было 27 лет.

Елизавета II находилась в трауре по отцу 16 месяцев. После этого она присягнула своему народу на официальной церемонии, которая состоялась 2 июня 1953 года. Коронация, прошедшая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, стала самым грандиозным событием XX века. Ее впервые в истории транслировали по телевидению. Именно в тот летний день Елизавета II была посвящена на пожизненное служение своему народу.



Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images



Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images

Ее Величество, произнеся слова священной присяги, стала 39-м монархом, которого короновали согласно давней традиции в Вестминстерском аббатстве.

Впоследствии праздничная процессия с королевой, ее мужем принцем Филиппом и 16 тысячами участников торжественного действа проехалась по улицам Лондона.



Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images



Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images



Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images

Конечной остановкой стал Букингемский дворец. Елизавета II вышла на балкон и приветствовала людей, приехавших поздравить свою королеву.



Королева Елизавета II и принц Филипп на балконе Букингемского дворца / Фото Getty Images

Вечером членов королевской семьи и гостей Лондона приветствовали праздничными салютами над Темзой.

Величественный образ Елизаветы II

Для одного из самых важных дней в жизни королева выбрала роскошное шелковое платье, которое было расшито золотыми нитями. Также наряд был украшен вышитыми вручную цветами и растениями, бриллиантами, аметистами и жемчужинами. Над потрясающим образом Ее Величества 6 месяцев работал модельер королевской семьи Норман Гартнелл.



Образ Елизаветы II на коронации / Фото из инстаграма королевской семьи

Волосы Елизаветы II были аккуратно уложены, на ее лице сверкал безупречный макияж с темной помадой на губах. Довершили исторический образ изысканные драгоценные украшения.



Образ Елизаветы II на коронации / Фото Getty Images