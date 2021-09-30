6 тысяч за место за столиком: сколько стоят билеты на группу Måneskin в Киеве
Источник:24 канал
Украинцы несколько месяцев ждали приезда итальянской группы Måneskin, и наконец это произойдет – они выступят 7 марта в Киеве в рамках европейского тура. Продажа билетов началась 30 сентября в 12:00, и за первые пол часа раскупили уже две партии билетов в фан-зоны. Такой ажиотаж резко отразился и на ценах.
Отметим, до начала продажи билетов на концерт группы Måneskin в киевском ночном клубе Stereo Plaza не было известно, какой будет их цена. В первые минуты продаж сайт Concert.ua "лег", а впоследствии начал перенаправлять в онлайн-очередь.
К слову Украинцы "штурмуют" продажи билетов на Måneskin
Некоторым поклонникам посчастливилось попасть в первые несколько тысяч покупателей, из-за чего они смогли приобрести билеты по самым низким ценам:
- Фан-зона – 1299 гривен;
- FAN (ранний вход) – 1999 гривен;
- VIP-ФАН – 2499 гривен;
- Места на балконе за столиками – 4999 гривен.
Цены на билеты группы Måneskin в Киеве / Скриншот с сайта Concert.ua
В первые пол часа состоялся полный sold out первых билетов во все фан-зоны. После этого организаторы концерта подняли цены на несколько сотен гривен:
- Фан-зона – 1699 гривен;
- FAN (ранний вход) – 2499 гривен;
- VIP-ФАН – 2999 гривен;
- Места за столиками – 4999 гривен;
- Улучшенные места за столиками – 5999 гривен.
Новые цены на билеты группы Måneskin в Киеве / Скриншот с сайта Concert.ua