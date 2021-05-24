55-летняя Руслана Писанка рассказала, планирует ли рожать детей

Более 10 лет назад украинская актриса и ведущая Руслана Писанка поженилась с любимым Игорем, с которым познакомилась в интернете. Сейчас звезде 55 лет, однако детей у нее нет. Будет ли она рожать, узнавайте на Showbiz 24.

Руслана Писанка почти исчезла из шоу-бизнеса, посвящая всю себя театру. Она крайне редко делится деталями личной жизни. Однако в новом интервью с мужем Игорем известная актриса заговорила о детях.

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В 55 лет знаменитость до сих пор не почувствовала радость материнства. Любовь всей своей жизни она встретила еще 10 лет назад, однако уже тогда считала, что рожать ей уже поздно.

Мы решили, что не будем заниматься этим вопросом. Потому что немножко поздно уже было начинать. Знаете, с детьми, мне кажется, либо складывается, либо не складывается,

– высказалась Писанка.

У мужа актрисы есть сын. Парень некоторое время жил с отцом в загородном доме Русланы Писанки. Судя по словам звезды, они хорошо ладили, ведь она занималась воспитанием пасынка и даже учила его готовить. Сейчас парень живет отдельно. Он переехал в Черкассы.

На вопрос об общих детях Игорь лаконично ответил:"Как Боженька даст – будут, а как не даст – не будет".

Полное интервью Русланы Писанки с мужем: смотрите видео онлайн

Добавим, знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл всего на 5 лет моложе Русланы Писанки, однако возраст не помешал ей впервые стать мамой. В прессе предполагают, что дочь звезде родила суррогатная мать.