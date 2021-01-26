Английская актриса Элизабет Херли опубликовала новое эротическое фото, на котором полуобнаженной позирует на улице. Ее пышные груди выглядывающие из-под шубы, поразили сеть.

Источник: Инстаграм Элизабет Херли

Похоже, 55-летняя актриса совсем не замерзла на улице, устраивая фотосессию. Горячие кадры этому подтверждение.

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Соблазнительная Элизабет Херли

Актриса часто эпатирует в сети с обнаженными фото и что интересно, часто их делает ее сын Дамиан Херли. Женщина, не стесняясь, раздевается для фотографий и щеголяет своими сексуальными формами. На новых снимках женщина вышла в морозную снежную погоду на улицу только в одних трусиках и белой шубе из искусственного меха.

"Как я могла удержаться?" – написала под фото актриса.

Свои интимные зоны груди она едва прикрыла верхней одеждой и уверенно смотрела в камеру. На одном фото она сексуально концентрировала свой взгляд, а на другом – искренне улыбалась. Ее пышная грудь и стройные формы тела приковали взгляды тысяч поклонников.

Обольстительная Элизабет Херли / Фото из инстаграма Элизабет Херли

Обольстительная Элизабет Херли / Фото из инстаграма Элизабет Херли

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