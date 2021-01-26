Как звезда Playboy: 55-летняя Элизабет Херли поразила раскрепощенным фото с пышной грудью
Английская актриса Элизабет Херли опубликовала новое эротическое фото, на котором полуобнаженной позирует на улице. Ее пышные груди выглядывающие из-под шубы, поразили сеть.
Источник: Инстаграм Элизабет Херли
Похоже, 55-летняя актриса совсем не замерзла на улице, устраивая фотосессию. Горячие кадры этому подтверждение.
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Соблазнительная Элизабет Херли
Актриса часто эпатирует в сети с обнаженными фото и что интересно, часто их делает ее сын Дамиан Херли. Женщина, не стесняясь, раздевается для фотографий и щеголяет своими сексуальными формами. На новых снимках женщина вышла в морозную снежную погоду на улицу только в одних трусиках и белой шубе из искусственного меха.
"Как я могла удержаться?" – написала под фото актриса.
Свои интимные зоны груди она едва прикрыла верхней одеждой и уверенно смотрела в камеру. На одном фото она сексуально концентрировала свой взгляд, а на другом – искренне улыбалась. Ее пышная грудь и стройные формы тела приковали взгляды тысяч поклонников.
Обольстительная Элизабет Херли / Фото из инстаграма Элизабет Херли
Обольстительная Элизабет Херли / Фото из инстаграма Элизабет Херли
Реакция фанатов
- Вы слишком стесняетесь. Я так вас люблю!
- И действительно... Я сделала бы то же самое ... Было хорошо.
- Вы сверхчеловек!
- Вау, и доброе утро!
- Я влюблялся в тебя в 90-х, когда я был подростком, но вы чертовски горячие и сейчас. Мне 37.
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