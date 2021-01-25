Известная американская модель и жена Джастина Бибера Хейли взбудоражила сеть новыми соблазнительными фото. Она позировала в черном бикини и засветила идеальное тело.

Источник: инстаграм Хейли Бибер

Популярная американская модель Хейли Бибер не стесняется позировать для роскошных фотосъемок в минимальном количестве одежды или вовсе обнаженной. Поэтому она поделилась новой серией пикантных кадров.

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Хейли Бибер в бикини

Знаменитая модель показала фото из отпуска на Багамских островах. Перед камерой она позировала в полный рост в черном крошечном купальнике на тонких бретелях. Хейли похвасталась тонкой талией и роскошной фигурой, соблазнив сеть.

Сексуальный образ Хейли Бибер дополнила массивными кольцами, серьгами-кольцами и большими солнцезащитными очками. Также звезда соединила бикини с черными лоферами от модного бренда Chanel.

Волосы модель замотала в белое полотенце. А на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах. "Все становится лучше на Багамах", – подписала соблазнительные фотографии Хейли Бибер.



Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели

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Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели