Англійська акторка Елізабет Герлі опублікувала нове еротичне фото, на якому напівоголеною позує на вулиці. Її пишні груди, що виглядали з-під шуби, вразили мережу.

Джерело: інстаграм Елізабет Герлі

Схоже, 55-річна акторка зовсім не змерзла на вулиці, влаштовуючи фотосесію. Гарячі кадри цьому підтвердження.

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Спокуслива Елізабет Герлі

Акторка часто епатує в мережі з оголеними фото і що цікаво, часто їх робить її син Даміан Герлі. Жінка, не соромлячись, роздягається для фотографій та хизується своїми сексуальними формами. На нових знімках жінка вийшла у морозяну сніжну погоду на вулицю лише в одних трусиках та білій шубі з штучного хутра.

"Як я могла втриматись?" – написала під фото акторка.

Свої інтимні зони грудей вона ледь прикрила верхнім одягом та впевнено дивилась у камеру. На одному фото вона сексуально концентрувала свій погляд, а на іншому – щиро усміхалась. Її пишні груди та стрункі форми тіла прикували погляди тисяч шанувальників.



Зваблива Елізабет Герлі / Фото з інстаграму Елізабет Герлі



Акторка похизувалась пишним бюстом / Фото з інстаграму Елізабет Герлі

Реакція фанатів