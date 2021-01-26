Наче зірка Playboy: 55-річна Елізабет Герлі вразила розкутим фото з пишними грудьми
Англійська акторка Елізабет Герлі опублікувала нове еротичне фото, на якому напівоголеною позує на вулиці. Її пишні груди, що виглядали з-під шуби, вразили мережу.
Джерело: інстаграм Елізабет Герлі
Схоже, 55-річна акторка зовсім не змерзла на вулиці, влаштовуючи фотосесію. Гарячі кадри цьому підтвердження.
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Спокуслива Елізабет Герлі
Акторка часто епатує в мережі з оголеними фото і що цікаво, часто їх робить її син Даміан Герлі. Жінка, не соромлячись, роздягається для фотографій та хизується своїми сексуальними формами. На нових знімках жінка вийшла у морозяну сніжну погоду на вулицю лише в одних трусиках та білій шубі з штучного хутра.
"Як я могла втриматись?" – написала під фото акторка.
Свої інтимні зони грудей вона ледь прикрила верхнім одягом та впевнено дивилась у камеру. На одному фото вона сексуально концентрувала свій погляд, а на іншому – щиро усміхалась. Її пишні груди та стрункі форми тіла прикували погляди тисяч шанувальників.
Зваблива Елізабет Герлі / Фото з інстаграму Елізабет Герлі
Акторка похизувалась пишним бюстом / Фото з інстаграму Елізабет Герлі
Реакція фанатів
- Ви надто соромитеся. Я так вас люблю!
- І справді... Я зробила б те ж саме ... Було добре.
- Ви надлюдина!
- Вау, і доброго ранку!
- Я закохувався в тебе у 90-х, коли я був підлітком, але ви з біса гарячі і зараз. Мені 37.
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