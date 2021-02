Австралийская певица Кайли Миноуг выходит замуж за креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонса. Об этом сообщила родственница мужчины одному из британских изданий.

Источник: Daily Mail

Слухи о подготовке к свадьбе сообщила мачеха бойфренда певицы – Глория Соломонс. По ее словам, пара уже начала подготовку к свадьбе.

Кайли Миноуг выходит замуж

Сейчас известно, когда и при каких обстоятельствах пара Кайли и Пола решила жениться, впрочем, ни один из них слухи в СМИ не комментирует. Глория – мачеха мужчины – поделилась, что познакомилась с Кайли и она ей очень нравится. Женщина в восторге, что они помолвлены.

"Это очень увлекательно. Но, простите, я больше ничего не могу вам сказать, потому что мне сказали этого не делать. Я уважаю своего сына и слишком уважаю Кайли, чтобы сказать больше", – отметила женщина. Она сказала, что не знает, где и когда состоится свадьба.

52-летняя исполнительница Кайли Миноуг уже около трех лет встречается со своим возлюбленным Полом Соломонсом. Всего за год до романа женщина развелась с британским актером Джошуа Сассом, с которым встречалась 1 год и планировала пожениться. Причиной расставания стала измена бывшего жениха. До этого у женщины было немало романов с мужчинами, впрочем ни один из них не увенчался успехом. У Кайли Миноуг тоже нет детей.