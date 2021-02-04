52-летняя Кайли Миноуг готовится к свадьбе
Австралийская певица Кайли Миноуг выходит замуж за креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонса. Об этом сообщила родственница мужчины одному из британских изданий.
Источник: Daily Mail
Слухи о подготовке к свадьбе сообщила мачеха бойфренда певицы – Глория Соломонс. По ее словам, пара уже начала подготовку к свадьбе.
Стоит увидеть В сети появилось видео, как Потап сделал предложение Каменских несколько лет назад: стоит увидеть
Кайли Миноуг выходит замуж
Сейчас известно, когда и при каких обстоятельствах пара Кайли и Пола решила жениться, впрочем, ни один из них слухи в СМИ не комментирует. Глория – мачеха мужчины – поделилась, что познакомилась с Кайли и она ей очень нравится. Женщина в восторге, что они помолвлены.
"Это очень увлекательно. Но, простите, я больше ничего не могу вам сказать, потому что мне сказали этого не делать. Я уважаю своего сына и слишком уважаю Кайли, чтобы сказать больше", – отметила женщина. Она сказала, что не знает, где и когда состоится свадьба.
52-летняя исполнительница Кайли Миноуг уже около трех лет встречается со своим возлюбленным Полом Соломонсом. Всего за год до романа женщина развелась с британским актером Джошуа Сассом, с которым встречалась 1 год и планировала пожениться. Причиной расставания стала измена бывшего жениха. До этого у женщины было немало романов с мужчинами, впрочем ни один из них не увенчался успехом. У Кайли Миноуг тоже нет детей.
Что известно о Кайли Миноуг?Австралийская певица прославилась не только в своей стране, но и по всему миру. Она выпустила 15 студийных альбомов и десятки клипов. В 2004 году она стала обладательницей Грэмми в номинации "Лучшая танцевальная запись" за трек Come Into My World. В 2005 году у нее диагностировали раковую опухоль груди, но лечение прошло удачно и певица вернулась к шоу-бизнесу. В 2011 году Кайли побывала в Украине на шоу "Х-фактор".
Поделиться новостью