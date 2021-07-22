5-летний сын Ирины Билык получил первый гонорар: сколько ему заплатили

У Ирины Билык двое сыновей – 22-летний Глеб и 5-летний Табриз. Если старший парень избегает публичности, то младший с радостью появляется на публике и в объективе фотографов. На днях он получил первый гонорар за съемку.

У малыша и раньше были рекламные фотосессии, однако гонорар за появление в кадре ему достался впервые. Табризу заплатили тысячу гривен. Свои первые деньги он заработал в 5 лет!

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На съемку мальчика повел отец – российский продюсер Аслан Ахмадов. Он и помог сыну потратить гонорар. На тысячу гривен Табриз купил робота-трансформера, пастилу и смурфика.

"Первая зарплата", – с гордостью подписал экс-супруг Ирины Билык. На фото малыш позировал в голубой футболке, джинсовых бриджах и демонстрировал на камеру купюру номиналом в тысячу гривен.

Младший сын Ирины Билык / Фото из инстаграма Табриза

Судя по всему, Аслан Ахмадов прилетел в Украину ради сына. Ранее Ирина Билык рассказывала, что разводится с третьим мужем из-за того, что он не приезжает к ним. Из-за пандемии фотограф целый год не видел жену и потомка, хотя, по словам певицы, мог добраться до Киева.