5 клипов украинских артистов, которые откровенно говорят о своих чувствах

Летние хиты обычно ассоциируются с самыми невероятными эмоциями, к которым вы мысленно возвращаетесь весь год. Мы подготовили для вас пять музыкальных новинок, которые вам обязательно нужно посмотреть. В них каждый из украинских артистов откровенно рассказывает о своих чувствах и не боится быть откровенным с поклонниками.

"Экзорцизм" – ПТП

Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко для своего сольного проекта ПТП снял клип, в котором исполнил роль главного героя – Творца, попавшего в плен страстей. Главная героиня – это образ Любви, которая его спасает, залечивает раны и якобы проводит обряд изгнания нечистой силы.

Интересно Впервые за 3 года: группа ONUKA презентовала "разноцветный" альбом KOLIR

Сюжетная линия клипа повторяет линию моей собственной судьбы. Я, как актер, во многом отдался талантливому кинорежиссеру Стасу Капралову: рассказывал ему свою историю, а он наделял ее художественной формой, наполняя кинематографическими элементами. У нас получился минифильм с элементами хоррора о волшебной и целительной энергии любви,

– поделился Потап.

Интересно, что автор клипа Станислав Капралов имеет и другие успехи в шоу-бизнесе – его дебютный полнометражный американо-украинский фильм Let It Snow купил Голливуд. Чтобы передать атмосферу видео, основную часть клипа снимали на Киевском море ночью, а продолжили на рассвете. Остальные кадры сняты на пленку.

ПТП – Экзорцизм: смотреть видео онлайн

"Красное вино" – NK

В новом клипе Настя Каменских будоражит, манит и кружит голову, словно терпкое красное вино. В нем она снялась в двух образах. Клип на песню "Красное вино" стал одной из самых откровенных работ артистки, в котором она открывает душу поклонникам.

"Я открываю вам свое сердце и дарю всю многогранность чувств, которые испытываю. Пусть это видео погрузит вас в необычную атмосферу страсти, женственности и любви. Это видео о ней. Страстной, свободной и чувственной женщине. Той, которая внутри каждого из нас. Она – само воплощение желания. Ее танец опьяняет мужчину сильнее, чем вино, и разжигает в нем пламя страсти, с которым он не способен справиться", – поделилась артистка.

Как призналась сама артистка, во время съемок видео она плакала от усталости и даже немного нецензурно выражалась, ведь на высоченных каблуках ей приходилось танцевать на полу, залитом водой.

NK – Красное вино: смотреть видео онлайн

Обратите внимание Настя Каменских разрыдалась на съемках клипа: эмоциональное видео

"До дна" – Наталья Могилевская

После довольно продолжительной паузы популярная украинская певица представила страстный клип на новую песню "До дна". Таким образом Наталья Могилевская объявила новый период в жизни, который выливается в первую песню и видеоклип будущего альбома.

Интересно то, что в песни "До дна" воспевается месть главной героини любовнику, который ранил ее в сердце, а она взамен оставила его умирать на дне.

"Мой мужчина может любить меня или умереть, по-другому никак!" – именно так прокомментировала новую видеоработу артистка.

Наталья Могилевская – "До дна": смотреть видео онлайн

"Почему?" – DOROFEEVA

Надя Дорофеева открыто рассказывает о чувствах и переживаниях в своих текстах и музыке, ведь расставание переживал почти каждый человек. В этот момент внутри человека борются два чувства: любовь и ненависть, а в голове только один вопрос: "Почему так?".

Конец отношений ощущается, как катастрофа, что мы и показали в этом клипе. В видео я предстала футуристической героиней, которая выплескивает свою боль и обиду в чувственную хореографию. И это не просто танцы, это олицетворение ее страданий,

– поделилась Дорофеева.

DOROFEEVA – "Почему": смотреть видео онлайн

К слову DOROFEEVA представила дерзкий клип на новый трек "Почему": видео

My Love – ULIANA ROYCE

Dance-перформанс видео на песню My Love снято в недостроенной многоэтажной новостройке. Режиссер – Алексей Бондарь, который известен своим сотрудничеством с DOROFEEVA; хореографию поставил Дмитрий Присташ, работавший с Тиной Кароль. Трек стал первым на ЕР "Мои правила". Песня посвящена любимой певице Ульяне – DOROFEEVA.

"Каждая моя работа – личный вызов. Поэтому локация для съемок была выбрана неслучайно. Этот новострой для меня символизирует Олимп, где я выстраиваю новую историю – свою историю, увлекательную и интересную, как артист украинского шоу-бизнеса", – рассказывает ULIANA ROYCE.

ULIANA ROYCE – Моя любовь: смотреть видео онлайн