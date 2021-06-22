"Экзорцизм" – ПТП

Український продюсер і виконавець Олексій Потапенко для свого сольного проекту ПТП зняв кліп, в якому виконав роль головного героя – Творця, який потрапив в полон пристрастей. Головна героїня – це образ Любові, яка його рятує, заліковує рани і нібито проводить обряд вигнання нечистої сили.

Цікаво Вперше за 3 роки: гурт ONUKA презентував "різнобарвний" альбом KOLIR

Сюжетна лінія кліпу повторює лінію моєї власної долі. Я, як актор, багато в чому віддався талановитому кінорежисерові Стасу Капралову: розповідав йому свою історію, а він наділяв її художньою формою, наповнюючи кінематографічними елементами. У нас вийшов мініфільм з елементами хоррору про чарівну і цілющу енергію любові,

– поділився Потап.

Цікаво, що автор кліпу Станіслав Капралов має й інші успіхи в шоу-бізнесі – його дебютний повнометражний американо-український фільм Let It Snow купив Голлівуд. Щоб передати атмосферу відео, основну частину кліпу знімали на Київському морі вночі, а продовжили на світанку. Решта кадрів зняті на плівку.

ПТП – Экзорцизм: дивитись відео онлайн

"Красное вино" – NK

У новому кліпі Настя Каменських розбурхує, манить і кружляє голову, немов терпке червоне вино. У ньому вона знялася в двох образах. Кліп на пісню "Червоне вино" став однією з найбільш відвертих робіт артистки, в якому вона відкриває душу шанувальникам.

"Я відкриваю вам своє серце і дарую всю багатогранність почуттів, які відчуваю. Нехай це відео занурить вас в незвичайну атмосферу пристрасті, жіночності та любові. Це відео про неї. Страсну, вільну і чуттєву жінку. Ту, яка всередині кожного з нас. Вона – саме втілення бажання. Її танець п'янить чоловіка сильніше, ніж вино, і розпалює в ньому полум'я пристрасті, з яким він не здатний впоратися", – поділилася артистка.

Як зізналася сама артистка, під час зйомок відео вона плакала від втоми і навіть трохи нецензурно висловлювалася, адже на височенних підборах їй доводилося танцювати на підлозі, залитій водою.

NK – Красное вино: дивитись відео онлайн

Зверніть увагу Настя Каменських розридалася на зйомках кліпу: емоційне відео

"До дна" – Наталія Могилевська

Після досить тривалої паузи популярна українська співачка представила пристрасний кліп на нову пісню "До дна". Таким чином Наталя Могилевська оголосила новий період в житті, який виливається в першу пісню і відеокліп майбутнього альбому.

Цікаво те, що в пісні "До дна" оспівується помста головної героїні коханцеві, який поранив її в серце, а вона натомість залишила його помирати на дні.

"Мій чоловік може любити мене або померти, по-іншому ніяк!" – саме так прокоментувала нову відеороботу артистка.

Наталія Могилевська – "До дна": дивитись відео онлайн

"Почему?" – DOROFEEVA

Надя Дорофєєва відкрито розповідає про почуття та переживання у своїх текстах і музиці, адже розставання переживала майже кожна людина. У цей момент всередині людини борються два почуття: любов і ненависть, а в голові тільки одне питання: "Чому так?".

Кінець відносин відчувається, як катастрофа, що ми і показали в цьому кліпі. У відео я постала футуристичною героїнею, яка вихлюпує свою біль і образу в чуттєву хореографію. І це не просто танці, це уособлення її страждань,

– поділилася DOROFEEVA.

DOROFEEVA – "Почему": дивитись відео онлайн

До слова DOROFEEVA презентувала зухвалий кліп на новий трек "Почему": відео

My Love – ULIANA ROYCE

Dance-перформанс відео на пісню My Love знято в недобудованій багатоповерховій новобудові. Режисер – Олексій Бондар, який відомий своєю співпрацею з DOROFEEVA; хореографію поставив Дмитро Присташ, який працював з Тіною Кароль. Трек став першим на ЕР "Мои правила". Пісня присвячена улюбленій співачці Уляни – DOROFEEVA.

"Кожна моя робота – особистий виклик. Тому локація для зйомок була вибрана не випадково. Цей новобуд для мене символізує Олімп, де я вибудовую нову історію – свою історію, захоплюючу і цікаву як артист українського шоу-бізнесу", – розповідає ULIANA ROYCE.

ULIANA ROYCE – My Love: дивитись відео онлайн

Автор: Майя Габрук