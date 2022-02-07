5 дней рая: отпуск Джамалы на Шри-Ланке закончился

Певица крымскотатарского происхождения Джамала несколько дней сама отдыхала на Шри-Ланке. Такая перезагрузка знаменитости была просто необходима.

Джамала уже рассказывала, что прошлый год для нее был морально очень тяжелым. Артистка много времени уделяла творчеству, семье, поэтому хотела восстановиться, наполниться энергией. Впервые за несколько лет она сама побывала в отпуске.

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Отпуск Джамалы на Шри-Ланке

На острове, у океана исполнительница отдохнула, похвасталась натуральной красотой. Она много времени провела в океане, бассейне, наедине с природой. А с поклонниками в Инстаграме делилась самыми яркими моментами. Так, звезда публиковала фото, которые делала во время прогулок, плавания. Она демонстрировала стильные пляжные аутфиты и летние образы для посещения ресторана, прогулок, свиданий.

Лицо Джамала оставляла без косметики, а волосы естественно укладывала. В отпуске она предпочла максимальный комфорт и натуральность. Хотя артистка и полетела в путешествие сама, но долго без друзей рядом не могла. Поэтому подружилась с местными жителями.

Мое путешествие под названием "Ешь, спи, плавай" закончилось. 5 дней рая. Чуть позже соберусь с мыслями и напишу о Шри-Ланке сегодня. Это уже мое третье путешествие именно сюда и совсем другие впечатления. Интересно вам услышать почему? А пока просто спасибо. И хотя это путешествие было Solo, одиночество – не моя тема, поэтому нашла себе вот столько друзей (последнее фото),

– написала Джа под снимками.

Джамала на Шри-Ланке / Фото из инстаграма певицы

Перед путешествием на Шри-Ланку Джамала увезла сыновей на море. Вместе с мужем и двумя детьми певица провела время в солнечном Египте.