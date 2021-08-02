47-летняя Кейт Мосс отдыхает на Ибице с вдвое младшим манекенщиком: фото

2 августа 2021 , 19:36
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Джордана Барретта

Пять лет назад британская топ-модель Кейт Мосс создала собственное модельное агентство и с тех пор открывает новых звезд индустрии. На выходных она засветилась на острове Ибица с 24-летним подопечным Джорданом Барреттом.

Успешный австралийский манекенщик прибыл в Испанию на очередную модную съемку. В рабочую поездку с ним отправилась Кейт Мосс, которая занимается продвижением молодых талантов. На выходных звезд застали за обедом в элитном ресторане Amante, что на Ибице.

Читайте также Шок и восторг: итальянцы застали Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на Капри

Чуть позже Джордан Барретт опубликовал фото с Кейт Мосс на личной странице в инстаграме. Под прицелом камеры топ-модель крепко обнимала вдвое младшего манекенщика.

В сети им успели приписать роман, однако юноша дал понять, что с Кейт Мосс его связывает только моделинг. В подписи к новым кадрам он указал, что звезда – это его модельный агент.

"На самом деле позвоните моему агенту", – отметил красавчик.

Кейт Мосс с молодым манекенщиком / Фото с инстаграма Джордана Барретта

Кейт Мосс с молодым манекенщиком / Фото с инстаграма Джордана Барретта

Кейт Мосс с молодым манекенщиком / Фото с инстаграма Джордана Барретта

Что известно о 24-летнем Джордане Барретте

  • В модельную индустрию юноша попал 10 лет назад.
  • Он снимался в рекламных кампаниях премиальных брендов – Tom Ford, Balmain, Versace, Moschino и Coach.
  • Мир активно заговорил о Джордане Барретте четыре года назад, когда его стали замечать в компании Пэрис Хилтон, Лауры Стоун, Хейли Бибер, Софии Ричи.
  • Манекенщику приписывали роман с американской моделью Беллой Хадид, ведь его неоднократно замечали в апартаментах звезды. Однако она заверила, что с Джорданом Барреттом они только друзья.

Информация с Daily Mail

Автор: Марина Джура