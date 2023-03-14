Разорвали соцсети и подвинули топов: 4 украинских артиста, которые стали популярны во время войны

За год полномасштабной войны в украинском шоу-бизе появилось множество новых лиц. Далее читайте о четырех артистах, треки которых разорвали соцсети и вырвались в тренды ютуба.

Настоящим открытием во время полномасштабной войны стала KOLA с треком "Чи разом?", который до сих пор поет вся страна. SHUMEI из "Біля тополі" умиляет до слез, а строки "глянь на зірочки in the sky" thekomakoma не дают потерять надежду даже в самые темные времена. Больше об артистах, ставших популярными во время войны, 24 Канал рассказывает ниже.

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KOLA

Анастасия Прудиус, именно так зовут KOLA, была участницей и "Голоса страны", и "Х-фактора", и приглашенной певицей на "Танцах со звездами", но популярной стала лишь после 24 февраля 2022 года. Ее чувственный трек "Чи разом?" подхватили мгновенно и сделали одной из главных песен украинского музыкального сопротивления. Хотя записан он был на диктофон телефона с шумом машин и людей на фоне.

После "Чи разом?" хиты посыпались один за другим – "Біля серця", "Тебе-собі", "Літачок", "Дочекаюся" и другие. За последний год KOLA точно нашла свою нишу и полюбилась тысячам украинцев. В интервью 24 Каналу певица комментировала, что ее тексты стали гораздо глубже, без придуманных историй и пишутся "очень органично и быстро".

KOLA – Чи разом? – смотрите видео онлайн

SHUMEI

21-летний Олег Шумей из города Долина Ивано-Франковской области стал популярным, перепев песню "Біля тополі" польской группы Enej. Его кавер под фортепиано попал в топ 100 Apple Music Украина и набрал 15 миллионов просмотров на ютубе.

После такого безумного успеха SHUMEI взялся выпускать собственные треки – "Пробач", в клипе на который снялась блогерша-миллионница Саша Бо, Online. Олега справедливо называют новым лицом украинского шоу-бизнеса, сейчас он представит альбом "Комета" в благотворительном туре по Украине.

SHUMEI – Біля тополі: смотрите видео онлайн

YAKTAK

YAKTAK – еще один талантливый украинский певец, заявивший о себе во время полномасштабной войны. Ярославу Карпуку всего 17 лет, а он уже вырвался в тренды ютуба и спел с Jerry Heil. Их дуэт "В пустій кімнаті" набрал 4,2 миллиона просмотров, фит "Погляд" из SOBOL побил этот рекорд, а "Чекає вдома" с DOVI до сих пор "разрывает" соцсети.

YAKTAK, DOVI – Чекає вдома: смотрите видео онлайн

thekomakoma

Музыканта thekomakoma Владимир Дантес считает "открытием года", потому что его песни "как будто все веселые, а на самом деле очень глубокие". Артиста зовут Сергей Силаков. Он объединяет электронную музыку с национальным звучанием. Песни артиста "Сонечко" и "Зірочки" стали хитами в тиктоке, а в октябре 2022 года у него вышел третий альбом "Наївний альбом".

В thekomakoma есть клип "Родина", в котором он показал семью из Черниговщины, дом которой был разрушен в начале великой войны. Он собрал 200 тысяч гривен на его восстановление.

thekomakoma – Тема: слушайте онлайн