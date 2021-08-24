"С 30 годом Независимости, моя страна": украинские звезды записали красноречивые видео 24 каналу

В один из самых знаковых дней для украинского народа – День Независимости – певцы и музыканты записали искренние слова поздравлений для наших читателей. Среди них – Олег Винник, Оля Цибульская, Ivan Navi, Екатерина Бужинская и многие другие.

Мы поинтересовались у представителей украинского шоу-бизнеса, какой для них является Украина в свои 30 лет. Для одних – это сильная и самостоятельная страна, для других – родной дом со своими людьми и ее талантами. Однако для всех – это независимое государство, в котором они счастливы находиться.

Интересно Независимость была не столько получена, как восстановлена: интервью с Виктором Винником из МЭРИ

Своими мыслями поделились такие звезды, как:

победительница "Голоса страны" Оксана Муха;

фронтмен Виктор Винник из группы " МЭРИ ";

из группы " "; певица Андриана ;

; эстрадный исполнитель Андрей Залиско;

артистка Lilu ;

; певец Олег Винник;

народная артистка Украины Екатерина Бужинская;

певец Ivan Navi;

"Мисс Украина Вселенная" 2020 Елизавета Ястремская;

фронтмен Михаил Бучковский из группы "Шестое чувство";

из группы "Шестое чувство"; певица Оля Цибульская;

скрипач-виртуоз Александр Божик.

Как звезды поздравили читателей 24 канала с 30-й годовщиной Независимости Украины – смотрите в видео.

Украинские звезды поздравили с Днем Независимости: видео онлайн