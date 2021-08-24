"С 30 годом Независимости, моя страна": украинские звезды записали красноречивые видео 24 каналу
Источник:24 канал
В один из самых знаковых дней для украинского народа – День Независимости – певцы и музыканты записали искренние слова поздравлений для наших читателей. Среди них – Олег Винник, Оля Цибульская, Ivan Navi, Екатерина Бужинская и многие другие.
Мы поинтересовались у представителей украинского шоу-бизнеса, какой для них является Украина в свои 30 лет. Для одних – это сильная и самостоятельная страна, для других – родной дом со своими людьми и ее талантами. Однако для всех – это независимое государство, в котором они счастливы находиться.
Интересно Независимость была не столько получена, как восстановлена: интервью с Виктором Винником из МЭРИ
Своими мыслями поделились такие звезды, как:
- победительница "Голоса страны" Оксана Муха;
- фронтмен Виктор Винник из группы "МЭРИ";
- певица Андриана;
- эстрадный исполнитель Андрей Залиско;
- артистка Lilu;
- певец Олег Винник;
- народная артистка Украины Екатерина Бужинская;
- певец Ivan Navi;
- "Мисс Украина Вселенная" 2020 Елизавета Ястремская;
- фронтмен Михаил Бучковский из группы "Шестое чувство";
- певица Оля Цибульская;
- скрипач-виртуоз Александр Божик.
Как звезды поздравили читателей 24 канала с 30-й годовщиной Независимости Украины – смотрите в видео.
Украинские звезды поздравили с Днем Независимости: видео онлайн