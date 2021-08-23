Одной из таких стала известная композиция "Я из Украины" Виктора Винника и "МЭРИ", которую фронтмен группы исполнил с детьми. Мы расспросили Виктора Винника об идее возникновения новой версии известного хита, а также о том, как исполнитель будет праздновать День Независимости, любит ли путешествовать по Украине и за что любит Родину.

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"Быть собой я могу только в своей стране", – Винник

Украина празднует 30-летие Независимости! Чем для Вас является эта дата и как будете праздновать этот день?

Считаю, что для любого человека, который чувствует себя частью страны, где проживает, это есть и должен быть едва ли не самый большой праздник! Мне очень нравится, как его, например, празднуют американцы: везде висят флаги, везде торжества, в воздухе ощущается праздничная атмосфера.

У нас этот праздник уже будет тридцатым по порядку. Я хорошо помню первые празднования. На тот момент какое-то такое было ощущение, что независимость будто "упала с неба", взялась ниоткуда, поэтому и не ценилась должным образом.

Понятно, что за эту независимость боролись предыдущие поколения наших родителей, дедушек. Многие из них не дожили до этого времени, а нам (так сложилось), что она досталась почти просто так. Но... Уже через 25 лет история повернулась так, что большинство задумались над ценой независимости и начали понимать ее важность! Именно поэтому День Независимости, как ни крути, это самый большой праздник для человека, который ассоциирует себя с землей, на которой живет.



Виктор Винник из группы "МЭРИ" / Фото из инстаграма исполнителя

Праздновать этот день мы будем так, как преимущественно празднует его большинство артистов – на концертах! В этом году, в этот период между карантинами (хотелось бы уже наконец сказать – посткарантинный период) мы будем играть концерт в одном из городков нашей Украины вместе с другими артистами. И это правильно, потому что этот день нужно праздновать!

У каждого Родина ассоциируется с чем-то своим: у кого это родные и друзья, у кого – любимые места. Что для Вас является неотъемлемой частью Родины?

Немного сложно отвечать на этот вопрос, потому что я никогда не размышлял об этом фундаментально... Я просто родился на этой земле. Мне повезло быть во многих странах мира, видеть, как там живут люди, почувствовать, как говорится, чем они дышат. Но у меня никогда не возникало мыслей о какой-то эмиграции, изменении места жизни.

Быть собой я могу только здесь, только в своей стране, потому что все, что я делаю, может быть близким только для моих земляков. Конечно, есть в других странах украинская диаспора, для которой мы тоже выступаем. Но аудитория, наши слушатели – все здесь!

Что касается любимых мест... Наша страна такая большая, такая разнообразная, что достаточно сложно сказать или выбрать. Я родился в горах (в городе Сколе, Львовская область, – Showbiz 24), и чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что я таки человек гор. Получив возможность сравнить стихии, различные места на нашей планете, меня все же больше завораживают горы!

С приходом карантина популярным стал внутренний туризм. Любите путешествовать по Украине? Есть ли у Вас любимые "места силы"?

У карантина было очень много негативных сторон. Но не бывает уже все так негативно: закрытие границ способствовало внутреннему туризму. Продолжая мысль из предыдущего вопроса, хочу рассказать о нашем походе на Черногорский хребет в этому году. Помню это место пятилетней или даже десятилетней давности... Эти маршруты были довольно дикие, там было очень мало туристов, а сейчас складывается такое впечатление, что ты идешь по проспекту Свободы во Львове или по Крещатику в Киеве. Мы видели большое количество туристов, много разных групп – больших или маленьких...

С одной стороны это немного раздражает людей, которые любят уединение в горах, а с другой, мне приятно понимать, что много наших земляков выбирают активный отдых, выбирают увидеть мир, побывать во многих местах. Поэтому глобально – это положительные изменения, единственное, что стоит помнить, что мы пришли только на некоторое время, и стоит оставить после себя такую ​​же красоту, которую только что увидели... А еще лучше – приумножить ее, и ни в коем случае не уничтожать!

Мы являемся артистами, поэтому ведем некий "бродячий" образ жизни. В этом тоже есть свои преимущества. Даже едучи в автомобиле, ты видишь различную местность, разных людей, делаешь какие-то свои выводы об этом... Ты видишь все не с экрана или чужих фотографий... Видишь, как живет страна в разных регионах. И это круто! Я призываю всех максимально путешествовать по миру! Но все-таки стоит начать с собственной страны, потому что она у нас прекрасная и большая!

Местом силы для меня являются таки горы, хотя с другой стороны, место силы – это там, где хорошие люди, а хорошие люди у нас везде, поэтому это может быть и украинская Одесса возле моря или города центральной Украины, и те же Карпаты... Поэтому мое место силы – это Украина!



Виктор Винник в горах / Фото из инстаграма артиста

На пути нашей независимости немало преград и испытаний... Кроме того, война (фактически – борьба за ту же независимость) продолжается до сих пор. И все больше все об этом начинают забывать... Заметили ли Вы такую ​​тенденцию и как относитесь к этому факту?

К сожалению, да, тенденция такая есть. Она существует и не заметит ее только слепой. Она началась и не год, и не два назад, а еще раньше... И ничего удивительного в этом нет, что общество устает от войны. Особенно, такое неоднородное, как наше...

Но в последнее время это стало приобретать, по-моему, угрожающие формы. Потому что не только общество, но и власть также начала забывать, что у нас война! Это очень печально, но в этом вопросе народ и власть едины...

Ежедневно приносит какие-то новости, "зашквары", вещи, за которые просто стыдно, хоть мы вроде и ни при чем, но все равно стыдно, так как на это смотрят люди из других стран. До сих пор не понимаю, как так случилось, что мы пришли к этому после стольких лет борьбы... Это наверное отдельная тема для разговора, но факт остается, что действительно, война сейчас где-то на втором, третьем или четвертом плане, но все это не меняет ее сути... Так же продолжают гибнуть наши защитники, и военным на передовой наверное трудно понимать и осознавать, что они смотрят смерти в глаза неизвестно для чего. Ведь раньше, в предыдущие годы, было как-то больше понимания этого, позади были тылы – люди, которым эта защита была нужна. Сейчас это все держится на активном меньшинстве... С остальными, так было всегда, и я верю, что разум победит, потому что иначе быть не может. Потому что тогда это не имеет никакого смысла.

Недавно, к 30-летию Независимости, вы представили новую версию хита "Я из Украины", который прозвучал вместе с детьми из родного вам Трускавца. Как возникла такая идея, сложно ли было ее реализовать? Какие у Вас ощущения после исполнения песни с детьми? Какие отзывы у поклонников?

Это абсолютная случайность! Я вот сейчас сам себе удивляюсь, почему сам это не придумал раньше. Это была идея, предложенная мне моим давним приятелем Олегом Бачинским. Он режиссер, мы с ним снимали много видео "МЭРИ". Также он активно работает с детьми в Доме творчества учащихся в Трускавце, и предложил сделать такой проект: спеть и снять эту песню вместе детьми. Более того, суть идеи заключалась в том, что главную роль должны играть дети. Поэтому даже съемка видео велась старшими учениками Галицкой киношколы, которую начал Олег Бачинский в Трускавце. В этой школе детям преподают азы киноискусства и видеосъемки.

Я немного переживал, потому что это были дети без всякого музыкального бэкграунда; возможно, никто из них и в музыкальную школу никогда не ходил. То есть это были обычные наши маленькие украинцы.

Нам это удалось абсолютно легко спеть и снять, потому что детская непосредственность и искренность часто бывает важнее и сильнее любых музыкальных моментов! Детки очень хотели и старались. Это было очень заметно и приятно! Это также чувствуется в песне и видно на видео, которое является абсолютно простым. На нем присутствуют разные поколения от старшего (меня) и до младшего (детей), от которого будет зависеть будущее нашей страны.

Виктор Винник с детьми – "Я из Украины": смотреть видео онлайн

Изюминкой проекта стало исполнение девочками фрагментов стихотворений Василия Стуса, который является символической и трагической фигурой в нашей истории. Были подобраны различные стихи: и драматические, и жизнеутверждающие фрагменты... Как по мне, это очень классно вписалось в исполнение песни!

Отзывы были разные. В фейсбуке клип уже посмотрели более полумиллиона пользователей, поэтому комментариев очень много, их все и не прочтешь. Вот буквально недавно залез в комментарии, то в основном они являются положительными, но я заметил, что есть и негативные отзывы.

В конце концов, можно проследить, кто является их автором. Преимущественно это люди, которые считают, что для чего это все, и так все классно... И мир, и "жвачка"... Есть также и боты, которые вполне являются промосковскими. Но если такая категория людей обращает внимание на наш продукт, значит мы движемся в правильном направлении!

Когда ожидать поклонникам ближайших выступлений или премьер от Виктора Винника и группы "МЭРИ"?

Уже скоро осень, никто не знает, будет ли снова карантин, удастся ли нам как-то "пропетлять"?.. Но жизнь продолжается, мы готовим новый материал и однозначно будет премьера! Но я еще не решил, будет ли это совершенно новая песня, которая в будущем войдет в наш шестой альбом, или это будет песня из пятого альбома "Снайперы-амуры", которую мы еще не успели запремьерить.



Виктор Винник / Фото из инстаграма исполнителя

Поэтому в начале осени ждите от нас сюрприз! Хотя, это будет и для меня сюрпризом, потому что каждая новая композиция – это всегда неожиданность и сюрприз в первую очередь для меня как автора и исполнителя, а потом уже и для слушателей.

Что бы вы хотели пожелать украинцам по случаю праздника Дня Независимости?

Никогда бы не подумал, что буду что-то желать украинцам по случаю 30-летия Независимости (смеется). Но это прекрасно! Хотя для тысяч лет истории – это еще очень маленькая дата, но для нас она очень важна и значима. В 1991 году независимость Украины была не столько получена, как восстановлена. Возможно, это было бы правильнее, ведь в нашей истории были периоды, когда мы получали независимость, но достаточно быстро ее теряли из-за различных вещей и причин, которые, к сожалению, я вижу и сейчас...

Впрочем, нам следует помнить, что есть такой народ, что есть такая нация, как украинцы. И он не имеет больше ни одного места на этой планете, чем земля, на которой мы родились, которая очерчена нашими государственными границами.

Здесь мы живем испокон веков, мы никого отсюда не прогоняли... И не позволим, чтобы не давали жить нам! Мы очень мирный народ, но как показала российско-украинская война – мы не позволим забрать то, что по праву нам принадлежит. Впереди у нас много работы, и я призываю всех своих земляков быть к этому готовыми, каждому самоотверженно работать на своем месте, и любить нашу Украину. Тогда все у нас будет хорошо.

Дорогие украинцы, с 30-м годом Независимости нас!



Виктор Винник поздравил с Днем Независимости / Фото пресс-службы исполнителя

Автор: Наталья Мендюк