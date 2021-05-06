Учредители проекта стремятся сохранить те уникальные традиции и обычаи, которые жили сотни лет, передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней. Именно это является масштабной культурологической миссией Hutsul Planet, который хочет сохранить гуцульскую культуру во всех ее возможных проявлениях.

К теме Анимационная история гуцулов: серия колоритных мультфильмов от Hutsul Planet

Mirrors of Life ("Зеркало жизни")

В этой серии анимационной истории гуцул из "Аркана" и гуцулка из "Ой зацвели фиалочки" женятся. В "Зеркале жизни" воссоздали колорит настоящей, традиционной, гуцульской свадьбы. В ролике можно увидеть украшение свадебного деревца, снятие фаты с невесты, зажигательные танцы дружков и дружек, игру троистых музык.

Создатели проекта в финальной серии этой истории пытались воплотить идею продолжения рода, что является основой сохранения традиций родного края и их передачи следующим поколениям.



Hutsul Planet – "Зеркало жизни" / Фото пресс-службы

Особую атмосферу в "Зеркале жизни" создает группа, играющая на трембитах. Звучание трембит для альбома Hutsul Planet "Музыка Гор" воссоздал знаменитый на весь мир гуцульский музыкант и мастер народных инструментов Михаил Тафийчук.

К сожалению, все чаще видим, как гуцульская культура не просто приходит в упадок, а обесценивается, превращается в банальные вещи, как, например, фото на память на фоне гор с "гуцулом" с трембитой в руках. И неважно, что он играть на ней не умеет,

– рассказал Михаил Балух – автор идеи и основатель проекта Hutsul Planet.

Mirrors of Life ("Зеркало жизни"): смотрите видео онлайн