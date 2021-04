Hutsul Planet – новый проект, который в апреле 2021 года выпустил первый альбом The Music Of The Mountains ("Музыка Гор"). Этот уникальный музыкальный сборник записывали на знаменитой студии звукозаписи Metalworks Studios в Канаде несколько лет. Над саундом "музыки гор" работала интернациональная команда из более 200 музыкантов, в том числе звездные создатели саундтреков к голливудским кинохитам Станислав Фомин и Алан Мейерсон.

В музыке Hutsul Planet словно оживают образы из легендарного фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Стилистически это микс фолка, джаза, блюза, рока, симфонической музыки, хотя сам проект позиционирует себя в стиле world music. Анимационные зарисовки на музыку Hutsul Planet не просто будут иллюстрировать музыкальные композиции, а рассказывать о традициях, обычаях и колорите уникальной горной этнической группы украинцев.

Arkan Fantasy (Фантазия "Аркан")

Первой анимационной премьерой "Музыки гор" стал мультфильм Arkan Fantasy (фантазия "Аркан"). Это история маленького гуцула, который вырастает, перенимая от отца жизненный опыт и традиции родной земли. Символом таких знаний в видео есть бартка – традиционный гуцульский топорик, который мальчик получает от старшего в семье. Он не только готов станцевать боевой ритуальный танец гуцулов аркан, но и продолжить род.

Фантазия "Аркан": смотрите видео онлайн

Violet Blossom ("Ой зацвели фиалочки")

Во второй, яркой и трогательной серии анимационной истории гуцулов "Ой зацвели фиалочки" показана гуцулка, которая, вырастая, вбирает в себя всю силу и традиции родного края: помогает маме по хозяйству, прядет, производит покрывала.

Также, в этой серии показаны пробуждение природы, весна, которой особой красоты добавляют фиалки, которые как раз сейчас расцветают в величественных Карпатах.

"Ой зацвели фиалочки": смотрите видео онлайн