Засновники проєкту прагнуть зберегти ті унікальні традиції та звичаї, які жили сотні років, які передавалися з покоління в покоління й дійшли до наших днів. Саме це є масштабною культурологічною місією Hutsul Planet, який хоче зберегти гуцульську культуру у всіх її можливих проявах.

До теми Анімаційна історія гуцулів: серія колоритних мультфільмів від Hutsul Planet

Mirrors of Life ("Дзеркало життя")

У цій серії анімаційної історії гуцул з "Аркана" й гуцулка з "Ой зацвіли фіалочки" одружуються. У "Дзеркалі життя" відтворили колорит справжнього, традиційного, гуцульського весілля. В ролику можна побачити прикрашання весільного деревця, зняття фати з нареченої, запальні танці дружбів і дружок, гру троїстих музик.

Творці проєкту у фінальній серії цієї історії намагалися втілити ідею продовження роду, що є основою збереження традицій рідного краю та їх передання наступним поколінням.



Hutsul Planet – "Дзеркало життя" / Фото пресслужби

Особливу атмосферу в "Дзеркалі життя" створює гурт трембітарів. Звучання трембіт для альбому Hutsul Planet "Музика Гір" відтворив знаменитий на увесь світ гуцульський музикант та майстер народних інструментів Михайло Тафійчук.

На жаль, усе частіше бачимо, як гуцульська культура не просто занепадає, а знецінюється, перетворюється у банальні речі, як, наприклад, фото на згадку на тлі гір із "гуцулом" з трембітою в руках. І неважливо, що він грати на ній не вміє,

– розповів Михайло Балух – автор ідеї та засновник проєкту Hutsul Planet.

Mirrors of Life ("Дзеркало життя"): дивіться відео онлайн