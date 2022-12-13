Чтобы писать музыку, не нужно вдохновение, – интервью с 2TONE о Нацотборе, Голосе и Вакарчуке

Песня группы 2TONE "Квітка" полюбилась многим украинцам, которые будут следить за нынешним Нацотбором. Мы пообщались с исполнителями об их коллективе, участии в "Голосе страны" и музыке во время войны.

Группа 2TONE – одни из финалистов Национального отбора на Евровидение-2023. Это Иван Исаев и Богдан Антоненко, познакомившихся в Киеве 1,5 года назад. Больше знакомы зрителям благодаря "Голосу страны" 12 сезон, где их в свои команды стремились забрать и Святослав Вакарчук, и Оля Полякова. В рамках спецпроекта 24 канала "На украинскую вечеринку в Британию" музыканты рассказали о Нацотборе, участии в Голосе и войне.

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Об участии в "Голосе страны", победительнице и поддержке Вакарчука

Расскажите о себе как о группе. Как вы познакомились, почему выбрали именно такое название и почему вы "группа столетия"?

Мы группа 2TONE. Пишем вдвоем музыку, пишем песни, вместе будем выступать на Евровидении. Познакомились благодаря Моисею Бондаренко, который также является финалистом Нацотбора, как и мы. Придумала название бывшая девочка Богдана. Она сказала – нам понравилось. Она подходит и воспринимается. Мы "группа столетия", потому что нам пришло письмо от американской киноакадемии, где утверждается с подписью эта регалия. Решили не мы.

Зрители, которые будут смотреть Национальный отбор, скорее всего, узнают вас прежде всего как участников "Голоса страны". Что дало вам участие в шоу, какой опыт вы там получили, ваши впечатления?

На самом деле, мы не получили чего-то много прямо. Больше узнаваемости, знакомства новые, классный опыт, очень классный двой, который было бы интересно повторить, если будет такая возможность. Разные люди – кто интересный, большинство пластмасса. Класс, вау.

2TONE на "Голоса країни": смотрите видео онлайн

Ваш звездный тренер Святослав Вакарчук активно ездит по стране во время войны. Поддерживаете ли вы с ним общение? Возможно, он поддерживал вас, давал наставления по участию в Нацотборе?

Святослав Вакарчук не давал нам никаких наставлений на Нацотбор, хоть он наш "папа". Мы к нему классно относимся и уважаем его. Уже после того как мир услышал нашу песню, он звонил, говорил, что песня классная, поддерживал. Еще нужно сказать, что мы считаем, что Святослав Иванович – гений. Гениальный украинский, гениальный музыкант.

Уже состоялся прямой эфир "Голоса", определили победителя. Как вы отреагировали на победу Марии Квитки? Имели ли вы своего фаворита/фаворитку в шоу?

У нас были фаворита в шоу – Аня Киндзерская. Об этом нужно сказать, чтобы не только мы ее слушали, но и многие. Очень классная вокалистка, музыкант и очень классный человек. У нее очень хорошая джазовая музыка, я ходил на концерт. Классная девушка. По нашим прогнозам, должна была она победить. Написали мы "Квітку", потому что знали, что победит Мария (смеются, – 24 канал).

Думали, что это не ко времени, – о выступлениях для военных и войне

После 24 февраля вы ездили вместе с другими участниками "Голоса страны" выступать для военных. Что особенного запомнилось для вас из этих выступлений?

Иван: Это были очень хорошие и искренние выступления. Мне лично запомнилось изменение моего отношения к этому. Ибо на первом выступлении я выступал с полной уверенностью, что это все не нужно, не очень правильно и не ко времени. Но после того, как сам лично увидел, что люди, которым очень тяжело, буквально дают нам возможность жить, они действительно искренне благодарны нам за то, что мы делаем. Хотя мы, по сути, не делаем ничего тяжелого. Было очень красиво, приятно, искренне.

Как война повлияла на вас как команду, скрепила или, возможно, наоборот?

Богдан: Мы с Иваном всегда были в очень крепких отношениях и очень крепки как люди. Потому на нас ничего не может повлиять. Мы будем всю жизнь вместе писать музыку. Никакие обстоятельства не могут нас развести, даже девушки.

После 24 февраля резко возросло количество украиноязычных хитов, артисты перешли на государственный язык. Но на этот счет есть разные мнения, одно из таких – вроде бы звезды только хайпуют на теме войны и продолжают распространять шароварщину. Как относитесь к развитию украинской музыкальной индустрии сейчас, во время полномасштабного вторжения?

Это очень хорошо, что исполнители переходят на украинский язык. Это поддержка культуры, государства. То, что сейчас много песен о войне, которые на этом хайпуют, манипулируют и спекулируют – это факт. Возможно, процент этих песен гораздо больше, чем те очевидные примеры, которые мы все знаем.

Просто написали песню – об участии в Нацотборе

Почему вы решили принять участие в Национальном отборе, что вас вдохновило или подтолкнуло?

Иван: Вдохновение – это столь высокий термин. Ничего не вдохновило. Мы просто написали песню с гениальным музыкантом. Нам она очень понравилась, нашей музыкальной семье, творческому объединению "МУВ" понравилось. Это не наша идея, а нашего старшего брата, начальника Игоря Кандабарова, чтобы отдать эту песню на Нацотбор. Я был немного против, Богдан почти сразу согласился.

2TONE – "Квітка": слушайте песню онлайн

Богдан: Музыкантам не нужно вдохновение, чтобы писать музыку. Музыканты просто ее пишут и все.

Есть группа или артист, которого вы считаете достойным конкурентом в Нацотборе и почему?

Иван: Я не чувствую конкуренции, потому что все песни разные. Это не совсем конкурентноспособная вещь. Дело вкуса, времени. Это для нас не соревнование. Но фаворит, топ-1 для меня – это FIINKA.

Богдан: Мне KRUTЬ нравится. Я думаю, что выигрывает Jerry Heil, Moisei может выиграть. Угадать невозможно. Как будет, так будет, пусть победит хорошая песня.

И последний вопрос, который мы задаем всем финалистам. Как давно вы мечтали попасть на украинскую вечеринку в Британии?

Мы не можем сказать, что это была наша мечта. Но если людям по душе наша песня, мы рады представить Украину и сделаем максимум от себя.