27-летний солист Kalush Orchestra честно признался, пойдет ли воевать, если его мобилизуют

Группа Kalush Orchestra готовится к Евровидению-2022 и гастролирует с промо-туром. Сейчас ребята собирают деньги для Украины, но готовы идти воевать, если их мобилизуют в ВСУ. Об этом рассказал солист Олег Псюк.

За время полномасштабной войны только один участник группы Kalush Orchestra ушел в добровольцы, это Ковер. Все остальные волонтерили в тылу. Однако Олег Псюк заверил, что после Евровидения-2022 убегать от мобилизации не будет.

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Солист Kalush Orchestra о том, пойдет ли воевать

Я готов, убегать не буду точно. Но могу сказать, что я на своем месте сейчас полезнее для страны, чем со стволом буду. Я ведь даже в армии не служил,

– признался Олег Псюк.

Он отметил, что не только собирает деньги для Украины в промо-туре Евровидения, но имеет свою волонтерскую организацию. В ней 35 человек, и каждый ежедневно совершает минимум восемь добрых дел. Так Kalush Orchestra помог очень многим людям.

"Наша помощь заключается в том, что часто можно порешать без денег. Есть люди, у которых есть транспорт, есть люди, у которых есть жилье, есть люди, которым нужны и транспорт, и жилье. Мы сводим их вместе. Мы помогаем своим человеческим ресурсом, но без денег", – рассказал рэпер.

Интервью с солистом Kalush Orchestra Олегом Псюком: смотрите видео онлайн

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