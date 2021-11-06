26-летняя певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе: последнее видео с самолета

Одна из самых популярных бразильских певиц Марилия Мендонса разбилась на частном самолете. Жуткая авиакатастрофа произошла в пятницу, 5 ноября. Вместе со звездой погибли четыре человека, среди которых ее дядя.

В тот день Марилия Мендонса должна была бы выступить на концерте в городе Каратинга в штате Минас-Жерайс. Ужасная авиакатастрофа произошла в 12 километрах от места назначения.

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Ее частный самолет разбился у водопада в горной местности. Сейчас причины аварии устанавливаются.

За несколько часов до авиакатастрофы 26-летняя певица опубликовала в инстаграме видео, на котором показала, как садится на тот самый частный самолет. Комедийный ролик должен был бы рассмешить фолловеров Марилии Мендонсы, а взамен собрал сотни тысяч скорбных комментариев:

"Какая трагедия. Пусть Господь будет рядом с семьей, друзьями и поклонниками в эту печальную минуту";

"Я не верю. На мгновение подумал, что с ними все в порядке, что Бог примет каждого в свой вечный дом";

"Я не верю";

"Боже, как это больно";

"В молитвах за всех вас".

Что известно о Марилии Мендонсе

У певицы остался 2-летний сын Лео, которого она воспитывала сама.

Музыкальную карьеру она начала еще подростком, а первую волну популярности получила в 2016 году с хитом о неверности в отношениях.

В Бразилии у Марилия была известна как "королева страданий", ведь пела о несчастной любви.

В 2019 году она получила латиноамериканскую Грэмми, а в прошлом году стала артисткой с наибольшим количеством прослушиваний на Spotify в Бразилии.

, в авиакатастрофе с Марилией Мендонса погибли четыре человека – ее дядя, продюсер и двое членов съемочной группы.