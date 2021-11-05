Последней работой Ника Купака стала пятая часть легендарного блокбастера "Приключения Индианы Джонса", которую снимают в Марокко. Известно, что мужчина только прилетел на съемки фильма и через несколько дней другие члены съемочной группы обнаружили его тело в гостиничном номере.

Также "Уходит эпоха": умер руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов

Хотя все детали ухода в вечность Ника Купака не разглашают, известно, что оператор умер "естественной смертью".



Во время съемок "Индианы Джонса" скончался оператор / Фото NY Post

Ника Купака считали ветераном киноиндустрии и высококвалифицированным профессионалом своего дела. Оператор пригимал участие в съемках таких кинолент:

"Гарри Поттер";

"Парк Юрского периода";

"Звездные войны".

Напомним, недавно в Голливуде произошла трагедия – актер Алек Болдуин на съемках вестерна "Раст" выстрелил из реквизитного пистолета, в котором оказались настоящие патроны.

Мужчина попал в украинского оператора Галину Гатчинс и режиссера Джоэла Соуза. Их двоих сразу доставили в больницу, где Галина скончалась от тяжелого ранения.