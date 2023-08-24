Поздравили с Днем Независимости: Снайдер, Сахно и другие зачитали стих Сосюры на украинском

Украинцы сегодня, 24 августа, отмечают День Независимости. С праздником граждан уже успел поздравить Владимир Зеленский, украинские певцы, актеры и спортсмены. К поздравлениям также присоединились и мировые знаменитости.

Так, послы фандрейзинговой платформы UNITED 24 продекламировали стихотворение величайшего поэта Владимира Сосюры на украинском языке. Они сняли это на видео и опубликовали в соцсетях инициативы.

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Мировые знаменитости поздравили Украину с Днем Независимости

Каждый из послов фандрейзинговой платформы произнес определенные строчки из стихотворения "Любите Украину".

Кто присоединился к поздравлению:

актриса Кэтрин Винник,

астронавт Скотт Келли,

режиссер Мишель Хазанавичюс,

актер Лиев Шрайбер,

актриса Иванна Сахно,

звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз,

футболист Андрей Шевченко,

боксер Александр Усик,

актер Марк Стронг.

В год счастливый и радостный любить Украину несложно. Но в год трудный искренне поддерживают нашу страну только настоящие друзья,

– отметили на странице

Реакция сети

Украинцы поблагодарили знаменитостей за такую инициативу в комментариях под публикацией:

"Это прямо в сердце";

"Спасибо за вашу поддержку";

"Спасибо за поддержку";

"Большое спасибо за вашу поддержку. Марк Стронг сказал почти без акцента";

"Невероятные";

"Так красиво";

"До мурашек";

"Это так красиво и трогательно";

"Трогательно до слез, спасибо за поддержку".