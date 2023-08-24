Сегодня соцсети изобилуют фото в вышиванках и поздравлениями с Днем Независимости. 24 Канал собрал поздравления от украинских звезд. Кто и как поздравил украинцев с этим днем – читайте ниже.

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Святослав Вакарчук

Певец написал трогательный пост, в котором упомянул о военных. Он поздравил украинцев с Днем Независимости и показал видео с бойцами ВСУ.

По его словам, независимость бесценна, но она никогда не дается даром.

Вспомним всех, кто веками прокладывал путь к нашей Независимости. Помним тех, кто отдал за нашу Независимость свою жизнь. Поблагодарим тех, кто прямо сейчас оберегает нашу с вами Независимость! И каждый день будем вместе на пути к победе,

– обратился Вакарчук.

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" написал чувственное стихотворение к празднику. В строках упоминается победа Украины в войне и военные, борющиеся за независимость.

Артист опубликовал видео, в котором зачитал свое стихотворение. Тополя появился в ролике в зеленой вышиванке и поздравил поклонников с праздником: "С Днем Независимости Украины!".

Артем Пивоваров

Артист показал милое видео с украинскими военными, которые чередовались с кадрами из его концертов.

Мы с тобой, моя дорогая, шагаем в унисон… Расцветай, мой дом, расцветай, мой род! С Днем Независимости,

– написал Пивоваров.

Тина Король

Артистка поздравила поклонников с Днем Независимости. Кароль призналась, что никогда не перестанет и не устанет быть убедительной и талантливой ради борьбы за нашу свободу.

Джамала

Певица призналась, что это теперь ее любимый праздник.

Мне кажется, что в нем столько сил и понимания того, за что мы боремся, и не только сейчас. Украина – Родина. А быть украинкой сейчас — быть сильной и представлять Украину, в которой идет война,

– написала Джамала.

Настя Каменских

Певица поздравила поклонников с Днем независимости. Она подчеркнула, что сегодня важна дата для нашей страны.

Этот путь был нелегким, но наша воля, мужество и патриотизм превратили его в реальность… Даже в самое сложное время мы никогда не теряли свою веру в свободную и независимую страну, поэтому пусть наша Украина остается такой сильной и несокрушимой,

– написала Каменских.

Она пожелала, чтобы все последующие годы прошли под мирным небом и пониманием, что ни один враг не сломает украинцев.

Кристина Соловий

Звезда рассказала, что война забрала у нее сон, покой и уныние. За последние 5 дней она дала 14 концертов для бойцов Донецкой области.

"Нет ничего важнее нашей победы. Все, что я успеваю прожить, почувствовать, увидеть, научиться, на пути к победе – и есть моя жизнь", – призналась Кристина.

Соловий поделилась, что для нее означает независимость Украины.

Независимость – это ценить свою свободу и уважать чужую. Война очень хорошо объяснила мне, кто я… Времени может больше не быть, завтра может для меня не наступить в любой момент. Войны плевать на мои планы и несправедливый мир,

– написала артистка.

Наталья Могилевская

Артистка присоединилась к поздравлениям. Она процитировала слова из своей песни и пожелала украинцам свободы, любви и победы.

Выстоять, выдержать и победить. С днем рождения, моя нежная и прекрасная Украина!,

– сказала Могилевская.

ONUKA

Певица призналась, что обожала этот день, как и свою страну, с детства.

Сегодняшние дни – за пределом воображения. Наверное именно поэтому чувство независимости такое живое и такое трепетное. Цена небесная. И то, что получаем, тоже... С праздником, дорогая. К луне и обратно,

– написала Ната Жиженко.

Наталья Денисенко

Звезда отметила, что День Независимости для нее большой праздник.

Поздравляю всех украинцев! Слава Украине! Именно в этот день, в 1991 году, мы освободились от когтей советской власти… Хотя монстры враждебной страны все еще пытаются уничтожить все наше. Но мы стоим, мы выстоим, мы победим,

– высказалась Денисенко.

Анатолий Анатолич

Ведущий поздравил украинцев с Днем Независимости. По его словам, акт провозглашения независимости Украины – это текст, изменивший все.

Анатолич также подготовил видео с украинскими звездами. Знаменитости – от блоггера, олимпийской чемпионки до – рассказали о своих мнениях относительно независимости Украины.

Светлана Тарабарова

Звездная мама показала видео с детьми и поздравила всех с Днем Независимости. В ролике они сказали "Слава Украине!" и посоветовала подписчикам написать в комментариях ответ на этот лозунг.

Леся Никитюк

Ведущая процитировала стихотворение Лины Костенко об Украине и поздравила своих поклонников с праздником.

"С Днем Независимости Украины! Спасибо нашим защитникам и защитницам за постоянную борьбу! Низкий вам поклон", – написала Никитюк.

Лилия Ребрик

Актриса и ведущая в видео поздравила всех с Днем Независимости и призналась Украине в любви.

Люблю тебя, моя Украина: искренне, верно! Я так горжусь, что ты моя страна! Несокрушимая, непобедимая, самая стойкая, самая сильная! Слава всем, кто защищает тебя, твою независимость и твоих людей,

– сказала Ребрик.

София Ротару

Даже народная артистка приветствовала своих поклонников с выдающейся для нашей страны датой.

В своей инстаграм-сторез Ротару разместила красочный рисунок, на котором изображен украинский флаг в цветах. На снимке певица написала: "С Днем независимости Украины. Победы и миру!"



София Ротару поздравила с Днем Независимости / Фото с ее инстаграмм-сторис

TAYANNA

Певица также написала трогательные слова родной Украине.

Столько ты уже видела в своей жизни, столько пережила до сих пор сильная и мужественная проживаешь нелегкие времена. Но мы с тобой рядом, мы любим тебя и будем всегда любить. Спасибо, что ты у нас такая красивая и добрая,

– написала TAYANNA.

Рамина Эсхакзай

Блоггерша и интервьюерка тоже присоединилась к поздравлениям. Она призналась, что День Независимости стал самым любимым праздником для нее.

С началом полномасштабного вторжения этот день стал самым важным и любимым в жизни. Наверное, так выглядит трансформация ценностей. День Рождения и Новый год продвинулись на 2 и 3 места. С праздником нас,

– написала Рамина.

Многие звезды присоединились к поздравлениям в День Независимости. Она в инстаграм-сторисе написали трогательные слова и пожелали победы.

Поздравление звезд с Днем Независимости / Фото с инстаграм-сторис