В 2021 году состоится еще одно шоу Евровидения

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 отгремел в 20-х числах мая. Но на этом сюрпризы не заканчиваются, и уже 28 – 29 мая организаторы проведут онлайн-концерты, на которых покажут все резервные записи конкурсантов, которые создавались на всякий случай перед конкурсом.

Известно, что для проведения Евровидения-2021 организаторы создали все возможные условия: обеспечили минимальное количество присутствующих в зале зрителей; позволили конкурсантам создать выступление "вживую" в своей стране, если участник не смог бы прилететь в Роттердам из-за карантинных ограничений; а также обезопасили всех от заражения благодаря строгим карантинным требованиям.

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Евровидение-2021 состоится еще раз

Поскольку "запасные" видео, созданные конкурсантами перед шоу, остались "без дела", их решили продемонстрировать зрителям во время онлайн-концерта. Поэтому 28 мая на Евровидении покажут выступления всех полуфиналистов, а 29 мая – уже финалистов. Два шоу состоятся в одинаковое время – в 22:00.

В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу,

– говорится в сообщении организаторов.

Оба шоу будут идти в прямом эфире, а для них даже пригласили специальную ведущую – финскую певицу Кристу Сигфридс. Добавим, что украинскую группу Go_A мы еще раз сможем увидеть 29 мая, на шоу финалистов.

Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Украина Go_A – SHUM

Что известно о Евровидении-2021