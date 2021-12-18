К своим 20 годам обладательница Грэмми пересмотрела много порнографических картин, потому что хотела почувствовать себя "одной из парней". Однако просмотр эротических фильмов вызвал у Билли Айлиш сонный паралич, кошмары и опустошенность.

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Я начала смотреть порно, когда мне было 11 лет. Я думаю, что это действительно уничтожило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того количества порно, которое я видела,

– призналась Билли Айліш.

Она добавила, что подобные жестокие ленты негативно повлияли на ее отношения с парнями и исказили представление о сексе. Поэтому Билли Айлиш считает, что порнофильмы – позорные.

"Первые несколько раз, когда я занималась сексом, я не говорила "нет" плохим вещам. Я думала, что это должно привлекать. Я такая злая, что порно так обожают, и я такая злая на себя за то, что считала, что это нормально", – добавила певица.

Заметим, из-за искаженного представления о женском теле Билли Айлиш пыталась похудеть в 12 лет. Она морила себя голодом и пила таблетки для похудения, от которых "мочилась в постель".