Война нифига не красива, – 20-летний сын Игоря Пелыха эмоционально рассказал о службе на передке

Единственный сын телеведущего Игоря Пелыха, который трагически погиб в аварии в Киеве, служит в Донецкой области. 20-летний Иван рассказал об адреналине, когда над головой свесят пули, и напомнил, какой ценой освобождаются оккупированные города.

На войну Иван Пелых пошел без военного опыта, в терроборону Киева его взяли только потому, что имел дрон и умел им управлять. Однако после учений с британской морской пехотой юношу отправили на Восток. За последние несколько месяцев сын телеведущего привык к звукам "стрелкотни", а свист пуль вызывает у него адреналин.

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20-летний сын Игоря Пелыха о службе на передке

"Невозможно словами передать тот адреналин, когда у тебя над головой свистят пули и каждый раз, перед тем как высунуться и открыть огонь или перебежать на другую точку, ты не знаешь, не прилетит ли сейчас по тебе. Единственное в чем 100% уверен, – это в твоем собрате справа и слева", – поделился Иван Пелых.

Он подчеркнул, что на войне все функционируют как одно целое. Там бывают и хорошие дни, когда танкисты после разведки дроном в хлам разбивают посадку россиян, а бывают плохие, "когда целая куча своих 300".

"После их эвакуации под бешеным обстрелом сидишь, оттираешь руки от крови и думаешь, что это вполне мог бы быть и ты, но главное, чтобы ребята до госпиталя успели добраться", – признался юноша.

Война на самом деле нифига не красива и романтична, как это порой кажется с постов в фб, инсте, и каждая новость об успешно освобожденном селе во время контрнаступления на самом деле дается ценой, которую пока не построишь здесь, наверное, никогда и не осознаешь,

– подытожил Иван Пелых.

Иван Пелых с собратьями на передке в Донецкой области / Фото с инстаграма сына Игоря Пелиыха

К слову, недавно группа Танок на Майдане Конго показывала, как 23 года назад ходила на эфир к легендарному ведущему Игорю Пелыху. К тому времени он был ведущим программы "Не всі вдома", а ТНМК только начинал свою карьеру.

Напомним, Игорь Пелых погиб в ДТП 8 мая 2009 года, ему было 35. Авария произошла в Киеве на проспекте Победы, когда он ехал на свадьбу в Житомир.

Телеведущий сидел на заднем сиденье, а после столкновения вылетел через лобовое стекло. Виновником аварии был его товарищ Олег Кириллов, сбежавший с места трагедии. Потом он сам явился в полицию и был приговорен к 9 годам.