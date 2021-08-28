18-летняя украинка украсила новую обложку Vogue

Звездой сентябрьского номера Vogue Ukraine стала 18-летняя модель из Измаила Вера Бошкова. Это первая обложка красавицы, которая успела засветиться на показе Prada.

Символично, что первая фотосессия Веры Бошковой для Vogue Ukraine происходила на восходе солнца. Это именует начало успешной карьеры юной модели.

К теме Пэрис Хилтон появилась на обложке глянца в миниплатье за 56 тысяч гривен

"Восходящее солнце на обложке этого номера освещает украинскую модель веру Бошкову. Эта обложка – первая в ее карьере", – информирует Vogue Ukraine.

"Я не могу поверить, что я на обложке сентябрьского номера Vogue Ukraine. Мурашки по коже. Мама, папа, я на обложке Vogue Ukraine! Нет слов, одни эмоции. Мечты сбываются, и это факт", – эмоционально отреагировала Вера Бошкова в личном инстаграм-профиле.

18-летняя Вера Бошкова на обложке Vogue Ukraine

Для обложки глянца модель из Измаила позировала в вещах от люксовых домов мод. На девушке черное миниплатье от парижского бренда Coperni. Это наряд со смелым открытым декольте и необычными рукавами, подчеркивающими хрупкие плечи.

Под кокетливое платье стилисты подобрали колье Bulgari из 18-каратного белого золота и бриллиантов. Стоимость украшения составляет 159 тысяч долларов – более 4 миллионов гривен.

18-летняя Вера Бошкова на обложке Vogue Ukraine / Фото Vogue Ukraine

Что известно о Вере Бошковой

Модельную карьеру украинка начала в 14 лет после того, как скаут увидел ее фото в одной из социальных сетей.

Сначала Вера работала в Корее, где продержалась два месяца, а тогда на два года переехала в Японию.

В прошлом году она громогласно заявила о себе мировой модельной индустрии – закрыла показ Prada в Милане.

Сейчас 18-летняя украинка сотрудничает с престижным международным агентством IMG Models, которое возлагает на нее большие надежды.

Информация из Vogue Ukraine