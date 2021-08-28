Символично, что первая фотосессия Веры Бошковой для Vogue Ukraine происходила на восходе солнца. Это именует начало успешной карьеры юной модели.

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"Восходящее солнце на обложке этого номера освещает украинскую модель веру Бошкову. Эта обложка – первая в ее карьере", – информирует Vogue Ukraine.

"Я не могу поверить, что я на обложке сентябрьского номера Vogue Ukraine. Мурашки по коже. Мама, папа, я на обложке Vogue Ukraine! Нет слов, одни эмоции. Мечты сбываются, и это факт", – эмоционально отреагировала Вера Бошкова в личном инстаграм-профиле.

18-летняя Вера Бошкова на обложке Vogue Ukraine

Для обложки глянца модель из Измаила позировала в вещах от люксовых домов мод. На девушке черное миниплатье от парижского бренда Coperni. Это наряд со смелым открытым декольте и необычными рукавами, подчеркивающими хрупкие плечи.

Под кокетливое платье стилисты подобрали колье Bulgari из 18-каратного белого золота и бриллиантов. Стоимость украшения составляет 159 тысяч долларов – более 4 миллионов гривен.

18-летняя Вера Бошкова на обложке Vogue Ukraine / Фото Vogue Ukraine

Что известно о Вере Бошковой

Модельную карьеру украинка начала в 14 лет после того, как скаут увидел ее фото в одной из социальных сетей.

Сначала Вера работала в Корее, где продержалась два месяца, а тогда на два года переехала в Японию.

В прошлом году она громогласно заявила о себе мировой модельной индустрии – закрыла показ Prada в Милане.

Сейчас 18-летняя украинка сотрудничает с престижным международным агентством IMG Models, которое возлагает на нее большие надежды.

Информация из Vogue Ukraine