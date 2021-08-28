Символічно, що перша фотосесія Віри Бошкової для Vogue Ukraine відбувалась на сході сонця. Це іменує початок успішної кар'єри юної моделі.

До теми Періс Гілтон з'явилась на обкладинці глянцю в мінісукні за 56 тисяч гривень

"Сонце, що сходить на обкладинці цього номера, опромінює українську модель Віру Бошкову. Ця обкладинка – перша в її кар'єрі", – інформує Vogue Ukraine.

"Я не можу повірити, що я на обкладинці вересневого номера Vogue Ukraine. Мурашки по шкірі. Мамо, тату, я на обкладинці Vogue Ukraine! Немає слів, одні емоції. Мрії збуваються, і це факт", – емоційно відреагувала Віра Бошкова в особистому інстаграм-профілі.

18-річна Віра Бошкова на обкладинці Vogue Ukraine

Для обкладинки глянцю модель з Ізмаїла позувала в речах від люксових будинків мод. На дівчині чорна мінісукня від паризького бренду Coperni. Це вбрання зі сміливим відкритим декольте та незвичними рукавами, що підкреслюють тендітні плечі.

Під кокетливу сукню стилісти підібрали кольє Bulgari з 18-каратного білого золота та діамантів. Вартість прикраси становить 159 тисяч доларів – понад 4 мільйони гривень.

18-річна Віра Бошкова на обкладинці Vogue Ukraine / Фото Vogue Ukraine

Що відомо про Віру Бошкову

Модельну кар'єру українка почала в 14 років після того, як скаут побачив її фото в одній з соціальних мереж.

Спочатку Віра працювала в Кореї, де протрималась два місяці, а тоді на два роки переїхала в Японію.

Минулого року вона гучно заявила про себе світовій модельній індустрії – закрила показ Prada в Мілані.

Зараз 18-річна українка співпрацює з престижним міжнародним агентством IMG Models, яке покладає на неї великі надії.

Інформація з Vogue Ukraine