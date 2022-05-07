Пока весь мир разрывает связи с Россией, старшая дочь итальянской модели и французского киноактера Дева Кассель заводит дружбу с российскими моделями. Еще с апреля она тусуется с ними в Лондоне.

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Дочь Моники Беллуччи засветилась в компании россиян

В конце апреля Дева Кассель и ее подруга-россиянка Эмили Бруни устроили фотосессию в меховых шапках с советской символикой. Фото со значком красной звезды с серпом и молотом модель вызывающе подписала: "За свободу на х*й".

Дева Кассель с подругой-россиянкой с символикой СССР / Фото из инстаграма Эмили Бруни

Интересно, что войну в Украине Эмили Бруни осуждает. В шапке ее инстаграм-профиля красуется фраза: F*ck Putin. Free Ukraine – "На х*й Путина. Свободу Украине".

В своем телеграм-канале Эмили Бруни показала, как учит Деву русскому языку. На камеру она процитировала строки из трека Face "Салам" и обратилась к звездному отцу Венсану Касселю: "Всем моим братьям салам", "Я Дева, мне семнадцать лет", "Папа, не волнуйся, я с россиянами".

Однако на этом тусовка несовершеннолетней дочери Моники Беллуччи не окончилась. Вместе с российскими моделями она выпивала, танцевала и позировала в постели полуобнаженной.

К слову, Дева Кассель, как и ее звездная мама Моника Беллуччи, является лицом итальянского бренда Dolce & Gabbana, который оскандалился коллекцией пасхальных яиц, напоминающих русских матрешек в кокошниках.