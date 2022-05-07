Поки весь світ розриває зв'язки з Росією, старша донька італійської моделі та французького кіноактора Дева Кассель заводить дружбу з російськими моделями. Ще з квітня вона тусується з ними в Лондоні.

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Донька Моніки Беллуччі засвітилася в компанії росіян

Наприкінці квітня Дева Кассель та її подруга-росіянка Емілі Бруні влаштували фотосесію у хутряних шапках з радянською символікою. Фото зі значком червоної зірки зі серпом і молотом модель зухвало підписала: "За свободу на х*й".

Дева Кассель з подругою-росіянкою з символікою СРСР / Фото з інстаграму Емілі Бруні

Цікаво, що війну в Україні Емілі Бруні засуджує. У шапці її інстаграм-профілю красується фраза: F*ck Putin. Free Ukraine – "На х*й Путіна. Свободу Україні".

У своєму телеграм-каналі Емілі Бруні показала, як вчить Деву російської мови. На камеру вона процитувала рядки з треку Face "Салам" і звернулася до зіркового батька Венсана Касселя: "Усім моїм браттям салам", "Я Дева, мені сімнадцять років", "Тату, не хвилюйся, я з росіянами".

Однак на цьому тусівка неповнолітньої доньки Моніки Беллуччі не закінчилася. Разом з російськими моделями вона випивала, танцювала та позувала в ліжку напівоголеною.

До слова, Дева Кассель, як і її зіркова мама Моніка Беллуччі, є обличчям італійського бренду Dolce & Gabbana, що оскандалився колекцією великодніх яєць, які нагадують російських матрьошок у кокошниках.