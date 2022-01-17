17-летняя дочь Меладзе пришла на украинский "Голос страны-12"

12 сезон вокального шоу "Голос страны" выйдет на экраны 23 января. Одной из участниц "слепых прослушиваний" стала дочь Константина Меладзе – 17-летняя Лия.

Несмотря на то, что Константин Меладзе был тренером российского "Голоса", его дочь Лия решила покорять украинский проект. Свои силы она попробует на "Голосе страны-12", который выйдет в эфир уже на этой неделе. Девушка пришла на "слепые прослушивания" и призналась, что с самого детства мечтала именно об этом шоу.

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Я с детства мечтала попасть на "Голос страны". Мой отец знал, что я хочу попробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет – быть собой. Я очень много времени работала, чтобы показать себя сейчас,

– заявила девушка.

Лия добавила, что не один год откладывала приход на "Голос страны". Все из-за своего перфекционизма – ей постоянно казалось, что она не дотягивает. К 17 годам дочь Меладзе распелась так, что осмелилась развернуть кресла звездных тренеров.

"Я выступала на больших сценах, снималась во многих видеоработах, но ничего более особенного сцены "Голоса страны" у меня никогда не было. Я была как во сне", – призналась Лия после выступления на "слепых прослушиваниях".

Дочь Константина Меладзе на "Голосе страны-12" / Фото ТСН

Заметим, дочь Константину Меладзе родила бывшая жена Яна, в браке с которой он прожил 19 лет. У Лии есть старшая на 5 лет сестра Алиса и младший брат Валерий.

Средняя дочь композитора окончила школу в Великобритании и готовится к поступлению в США. Лия хочет быть саунд-продюсером. У нее есть своя группа FAR FOR, с которой она строит карьеру не в Москве, а в Киеве.

Коротко о 12 сезоне "Голоса страны"