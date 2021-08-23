15-летний сын Мадонны поцеловался с парнем: подозревают, что это был каминг-аут

Американская певица Мадонна не перестает удивлять своей откровенностью. Недавно она показала видео, в котором ее 15-летний сын целовался с парнем. В сети считают, что так он объявил, что является геем.

Известная американская исполнительница Мадонна отпраздновала день рождения в Италии. Она продлила свой отпуск с родными и еще некоторое время путешествовала по стране.

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Сына Мадонны подозревают в каминг-ауте

Интересными роликами и эпатажными фото знаменитость делилась в своем блоге. Одно видео весьма заинтересовало поклонников и стало темой бурных обсуждений. В нем Мадонна показала, как проводила время в вагоне поезда.

И в один момент звезда показала страстный поцелуй двух парней – один из них, очевидно, приемный 15-летний сын Мадонны Дэвид.



Сын Мадонны с парнем / Скриншот из видео

Реакция сети

Сторонники считают, что так 15-летний парень совершил каминг-аут и объявил о том, что является геем. Мадонна всегда поддерживала ЛГБТ-сообщество и становилась на его защиту. Поэтому вполне могла поддержать и сына, опубликовав этот отрывок видео.

"Неужели это Дэвид целовал парня?";

"Ого, тут ребята целуются";

"Я понимаю правильно, Дэвид целует своего парня?";

"Хочу быть сыном Мадонны".

Отметим, что поклонники Мадонны уже не впервые подозревают, что ее сын – нетрадиционной ориентации. Однако сама артистка не делает никаких заявлений по этому поводу.

Ранее она делилась видео, где Дэвид дефилирует в длинном платье. Раньше парень хотел стать футболистом, но теперь не на шутку заинтересовался карьерой модели.