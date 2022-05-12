13 участников Евровидения спели Stefania Kalush Orchestra: красноречивое видео

Песня группы Kalush Orchestra Stefania стала настоящим хитом не только в Украине, но и за границей. Участники Евровидения охотно спели трек на бирюзовой дорожке.

Песня Kalush Orchestra для Евровидения – Stefania – полюбилась многим участникам конкурса Евровидения этого года. В ролике собрали всех артистов, исполнивших трек.

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Участники Евровидения спели Stefania

Представители Ирландии, Эстонии, Северной Македонии, Исландии, Азербайджана, Литвы, Швейцарии, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании, Германии и Франции признавались, что им очень понравилась песня.

Хотя они не знали всех слов, но с легкостью могли напеть мелодию Stefania, в частности, припев.

Участники Евровидения-2022 спели Stefania: смотрите видео

Участники конкурса исполнили часть песни на бирюзовой дорожке, которая состоялась еще 8 мая. В этот день 40 музыкантов и групп продефилировали на открытии Евровидения.

Ребята из группы Kalush Orchestra появились на западе в total black, а фронтмен Олег Псюк – в фирменной розовой панаме. Их образы дополняли сине-желтые нашивки на нарядах, а также флажки Украины.

Кто еще пел Stefania

Вместе с группой Kalush Orchestra участники "Евровидения" дуэтом исполняли их песню.

Да, представители Финляндии, рок-группа The Rasmus спел вместе с украинским коллективом . Лидер группы Лаури Илонен признавался, что ощущает определенное сходство между музыкантами. Певец выразил надежду, что именно Украина победит на конкурсе этого года.

Впоследствии с юношами из Kalush Orchestra в дуэте спели представители Франции Alvan & Ahez. Кстати, на Eurovision Village участники группы надели розовые панамы, как у Олега Псюка.