12 лет наблюдений: шеф Эктор Хименес-Браво объяснил, почему украинцы – особый народ

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво в прошлом году получил украинское гражданство и был очень рад этому. Он поделился, что узнал украинцев за 12 лет жизни в стране.

На новом снимке, обнародованном в инстаграмме, бравый Эктор позирует в гетманской форме, держа в руках саблю посреди хаты-мазанки. Мужчина давно болеет за украинскую историю и его народ, поэтому привел свои мысли об украинцах.

К слову Alyona Alyona оригинально объяснила, почему украинцы и россияне – разные



Эктор Хименес-Браво рассказал об украинцах / Фото из инстаграмма повара

Чем украинцы особенные по мнению Эктора:

Очень воспитанные и трудолюбивые люди.

Их объединяет нечто большее, чем язык, история, цвет кожи и территория.

Украинец – это дух.

Украинцы – не мальчики для избиения, случавшиеся России все эти десятки лет.

Украина – маленькая страна по отношению к России. Украинцы – великая нация.

Украинец остается украинцем, несмотря на то, где сейчас живет. Поэтому мы получили такую ​​колоссальную поддержку мира.

Украинцы – образованные. Они есть в каждой стране на высоких должностях.

Украинцы – это работающие пчелы, которые в нужный момент объединяются и становятся воинами.

Они до войны были волевыми и сильными.

Но война их так сплотила, что этим вдохновляется весь мир.

Не у каждой страны Европы есть такой дух на генетическом уровне.

Украинцы сегодня творят историю мира, которую люди во всем мире будут изучать в школах и университетах.

Украинцы сегодня изменяют мир. И борются за мир по всему миру.

Эктор Хименес-Браво добавил, что горд быть украинцем, ведь за 12 лет "просочился нашим духом".

Я никогда не буду прежним. Я восхищен. Я горжусь. Я колумбиец, который стал украинцем по духу. Я буду драться с вами до конца. Я благодарен, что имею такую ​​честь стоять сегодня с вами. Спасибо вам за это!

– говорит Эктор.

Следует добавить, что еще до военных действий в Украине, до 24 февраля, мужчина находился дома в Колумбии, где навещал семью. Но после критики украинцев он вернулся в Европу и сейчас находится в Польше, Варшаве, где помогает украинским беженцам, а также с командой в своих ресторанах готовит для нужд ВСУ, терробороны, больниц, людей в бомбоубежищах.