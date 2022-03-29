12 лет наблюдений: шеф Эктор Хименес-Браво объяснил, почему украинцы – особый народ
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво в прошлом году получил украинское гражданство и был очень рад этому. Он поделился, что узнал украинцев за 12 лет жизни в стране.
На новом снимке, обнародованном в инстаграмме, бравый Эктор позирует в гетманской форме, держа в руках саблю посреди хаты-мазанки. Мужчина давно болеет за украинскую историю и его народ, поэтому привел свои мысли об украинцах.
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Эктор Хименес-Браво рассказал об украинцах / Фото из инстаграмма повара
Чем украинцы особенные по мнению Эктора:
- Очень воспитанные и трудолюбивые люди.
- Их объединяет нечто большее, чем язык, история, цвет кожи и территория.
- Украинец – это дух.
- Украинцы – не мальчики для избиения, случавшиеся России все эти десятки лет.
- Украина – маленькая страна по отношению к России. Украинцы – великая нация.
- Украинец остается украинцем, несмотря на то, где сейчас живет. Поэтому мы получили такую колоссальную поддержку мира.
- Украинцы – образованные. Они есть в каждой стране на высоких должностях.
- Украинцы – это работающие пчелы, которые в нужный момент объединяются и становятся воинами.
- Они до войны были волевыми и сильными.
- Но война их так сплотила, что этим вдохновляется весь мир.
- Не у каждой страны Европы есть такой дух на генетическом уровне.
- Украинцы сегодня творят историю мира, которую люди во всем мире будут изучать в школах и университетах.
- Украинцы сегодня изменяют мир. И борются за мир по всему миру.
Эктор Хименес-Браво добавил, что горд быть украинцем, ведь за 12 лет "просочился нашим духом".
Я никогда не буду прежним. Я восхищен. Я горжусь. Я колумбиец, который стал украинцем по духу. Я буду драться с вами до конца. Я благодарен, что имею такую честь стоять сегодня с вами. Спасибо вам за это!
– говорит Эктор.
Следует добавить, что еще до военных действий в Украине, до 24 февраля, мужчина находился дома в Колумбии, где навещал семью. Но после критики украинцев он вернулся в Европу и сейчас находится в Польше, Варшаве, где помогает украинским беженцам, а также с командой в своих ресторанах готовит для нужд ВСУ, терробороны, больниц, людей в бомбоубежищах.