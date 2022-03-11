В прошлом году Эктор Хименес-Браво получил украинское гражданство. Он отмечает, что именно украинцы – это его семья. В Колумбию повар летал, чтобы увидеться с мамой.

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Эктор Хименес-Браво помогает украинцам в Варшаве

Повар планировал провести отпуск с матерью. Они должны б ыли отдыхать месяц. Однако война все изменила. Эктор не мог быть в Колумбии, ждать там завершения войны. Он вернулся, сейчас находится в Варшаве. Многие украинцев выехали именно туда.

"Работаю сразу с несколькими организациями. Я с вами. Каждый должен делать для победы то, что может. Пока наши герои защищают наш дом, я буду помогать в тылу. Хочется уже поскорее вернуться в Украину и восстанавливать наше государство. Это будет самая процветающая страна в мире. Ведь украинцы лучшие", – написал Хименес-Браво.

Мое сердце болит за Украину. Мое место здесь. Украинцы – моя семья,

– подчеркнул повар.



Эктор Хименес-Браво в Варшаве / Фото из инстаграммы повара

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Текст публикации Эктора Хименеса-Браво:

Не смог сидеть и ждать окончания войны. Как вы все знаете, за несколько дней до войны я уехал в отпуск к маме в Колумбию. Планировал отпуск с мамой в месяц, но тут началась война.

Поначалу я не мог в это поверить. Думаю, как и вы. После чего вся Украина и весь мир сплотились. Мы помогали чем могли. Наши повара готовили есть, доставляли полиции, военным, терробороне, но этого мало. Мое сердце болит за Украину. Мое место здесь. Украинцы – моя семья.

Я прилетел в Варшаву. Здесь уже 1,5 миллиона украинцев, и им всем нужна помощь. Работаю сразу с несколькими организациями. Я с вами. Каждый должен делать что-нибудь для победы. Пока наши герои защищают наш дом, я буду помогать в тылу.