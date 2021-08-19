10 платьев и трехдневное гуляние: Пэрис Хилтон раскрыла детали предстоящей свадьбы

В феврале Пэрис Хилтон обручилась с бойфрендом Картером Реумом, с которым встречалась больше года. Сейчас она активно готовится к свадьбе, которая имеет все шансы стать самым феерическим событием года. Каким оно будет, узнавайте дальше.

Не удивительно, что подготовка к свадьбе оказалась для Пэрис Хилтон крайне напряженной. Как самая популярная светская львица и наследница элитного гостиничного бизнеса, она хочет, чтобы ее церемония превзошла все голливудские свадьбы. Модель точно знает, каким будет их с Картером торжество, однако пока реализовано очень мало.

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Какой будет свадьба Пэрис Хилтон и Картера Реума

Звездный бомонд минимум три дня будет отмечать праздник любви Пэрис Хилтон и Картера Реума.

Светская львица готовит 10 свадебных платьев, в которых появится на протяжении трехдневной церемонии.

В отличие от любимой, венчурный капиталист не будет менять наряды так часто. По словам Пэрис, у него "не такие высокие запросы", как у нее.

Это будет трехдневное мероприятие. Мы много всего планируем. У меня будет много платьев, наверное, 10. Мне нравится менять одежду,

– поделилась Пэрис Хилтон.

Отметим, сейчас она снимает реалити-шоу Paris in Love, в 13 эпизодах которого покажет подготовку к свадьбе. Уже после свадьбы выйдет еще один выпуск, который снимут непосредственно на трехдневной церемонии.

"Хочу, чтобы мои поклонники увидели, что я нашла своего очаровательного принца, и моя сказка имеет счастливый конец", – добавила Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон о предстоящей свадьбе: смотрите видео онлайн

Напомним, предложение от Картера Реума Пэрис Хилтон получила накануне Дня влюбленных, когда праздновала 40-летие на частном острове посреди океана. Просто на пляже мужчина опустился на одно колено и предложил выйти за него замуж. Светская львица без колебаний ответила "да".

На помолвку она получила роскошное кольцо за 2 миллиона долларов. Это кольцо с 15 бриллиантами и буквой P с сапфирами. Его изготовил бренд легендарного французского ювелира Луи Картье.