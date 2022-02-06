46-летняя Наталья Могилевская пришла на Ukrainian Fashion Week поддержать модельера Сергея Бызова. Он был безумно популярен в 90-х и начале 2000-х, а на 25-ой Украинской неделе моды представил коллекцию люксовой уличной одежды с брендом Heart Rate.

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Образ Натальи Могилевской в кимоно, которому 20 лет

На показ Сергея Бызова Наталья Могилевская пришла в черном макси платье в бельевом стиле на тонких бретелях и с глубоким декольте. Светский образ она дополнила длинными серьгами и массивным колье в индийском стиле. Однако наибольшее внимание публики привлекло ее разноцветное кимоно с ярко-красным акцентом из коллекции Сергея Бызова 2002 года.

Певица призналась, что носила его 20 лет назад – когда ей было 26. Похоже, своим появлением Наталья Могилевская хотела поддержать не только любимого модельера, но и организаторов с идеей разумного употребления одежды.

Наталья Могилевская в кимоно, которому 20 лет / Фото JetSetter

Катя Осадчая и Наталья Могилевская в кимоно, которому 20 лет / Фото "Світське життя"

Интересно, что в рамках юбилейного Ukrainian Fashion Week представили социальный арт-перформанс "Что дальше?". Это инсталляция с кучей одежды, которая призвана напомнить о проблеме излишнего потребления. Ее автором является художник Михаил Деяк.