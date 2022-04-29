"Розуміла, що життя закінчено": що допомогло Поляковій та її доньці вибратись з депресії

Старша донька Олі Полякової через війну почала страждати від панічних атак, а її зіркова мама впала в депресію. Зірка розповіла, що допомогло їм стати на ноги.

Повномасштабна війна призвела до пригніченого стану багатьох українців. Важко переживала війну й Оля Полякова з сім'єю.

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Оля Полякова про стан доньки

Виконавиця розповідала, що старша донька боролась з панічними атаками, стресом і розладами. Вона зізналась, що побороти важкий стан допомогла робота – піклування про інших.

"Дітей треба розуміти, тому що у нас були з нею проблеми – і панічні атаки, і істерики з нічого. Я розумію, що їй також тяжко. Вона бачить цю маму, яка приїхала так. Багато років я багато їздила, заробляла, мені допомагали. Сьогодні в мене цього всього немає, мені не допомагають, а я все одно їжджу всією Європою. Вона взяла на себе цю відповідальність – піклуватися про молодшу сестричку, в неї вони пройшли", – поділилась Оля Полякова.

, зірка додавала, що її доньки дуже подорослішали . Адже вони опинились без няні й тепер їм доводиться багато з чим справлятись самостійно.



Оля Полякова з родиною / Фото з інстаграму зірки

Як сама зірка переживала війну

Я була в дуже сильній депресії, я не могла вибратися, розуміла, що моє життя закінчено. Там летять бомби, які пісні, які "Шльопки"? Я розуміла що все, що я робила 20 років до цього – закінчилося. Що буде – я не знаю. Ці півтора місяця була в такому страшному стані,

– зізналась співачка.

Оля Полякова зізналась, що і їй допомогла її улюблена робота. Коли вона почала їздити на благодійні матчі та співати Гімн України – все налагодилось.

"Коли до мене надійшла пропозиція поїхати в Афіни й заспівати гімн – я поїхала. Я перший раз нафарбувалась, зробила манікюр, приклеїла вії, вийшла, заспівала, начебто ковток чистого повітря. Перша ця хвилина гімну мене просто оживила. Наче з труни встала. Я приїхала додому, мої діти кажуть: мамо, ти змінилась, зовсім інша приїхала. Гімн України не тільки символ країни, болі, згуртованості, перемоги – він конкретно мене витягнув з такої безодні. Тому для мене це найкращий музичний твір. Ніколи не думала, що буду це говорити", – додала артистка.

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