Розстріляли подругу моєї доньки, – Полякова розказала російському каналу про жахи війни

Співачка Оля Полякова вийшла в ефір одного з російських опозиційних ютуб-каналів. Зірка розповіла журналістам про ситуацію в Україні й поділилась, що російські окупанти вбили подругу її старшої доньки, яка намагалась втекти у безпечніше місце.

Полякова поспілкувалась із журналістами на каналі штабу Олексія Навального. У розмові співачка розповіла про те, що російські окупанти стріляють не лише по "важливих об'єктах", а й по мирних жителях.

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У мене 17-річна дочка Маша і два дні тому розстріляли її подружку, яка їхала з мамою і маленькою 7-річною сестрою. Розстріляли однолітка моєї старшої доньки, яку вона знала. Я не розумію як можна це пробачити,

– емоційно розповіла Оля Полякова.

Зі слів, артистки жорстокий напад Росії на Україну є геноцидом нашого народу.

Згадала виконавиця й про своїх колег і друзів з Росії, які навіть не спробували зв'язатись із нею через початок війни: "Найжахливіше, що практично всі мої друзі з Росії, а їх в мене було багато, навіть не подзвонили і не спитали, як ми. Для мене це шок."



Оля Полякова дала інтерв'ю російському каналу / Скриншот з відео

Деякі українські артисти вже почали заявляти, що після закінечення війни ніколи не поїдуть виступати у країні-агресорці. Таку позицію зайняв Макс Барських.

На питання журналіста, чи продовжуватиме співачка кар'єру в Росії після всіх жахливих подій, Полякова відповіла так: "Я не знаю, як це можна пробачити. Я розумію, що не всі люди в Росії це підтримують, я розумію, що не всі відповідальні за це. Проте, думаю, що точка неповернення пройдена ще 24 лютого."

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