Російські окупанти жорстоко розстріляли українського полоненого після слів "Слава Україні". На це не змогли не відреагувати українські медійні персони. Шоумен та ведучий Григорій Решетник написав вірш про героїзм українського захисника.

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Григорій Решетник написав вірш про героя

Телеведучий у вірші описав погляд українського героя й назвав його "вільним, гордим і незалежним". Григорій висловився про символ боротьби воїнів "заради щастя та усмішок майбутніх поколінь".

У поезії Решетник висловився про окупантів, не підбираючи лагідних слів щодо їхньої характеристики і того, як саме вони понесуть покарання.



Вірш Решетника / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Вірш шоумена зворушив та розчулив багатьох підписників. Користувачі віддають шану герою та відповідають йому "Героям слава".

"Дякую тобі, Герою, вклоняюсь перед тобою";

"Як же боляче";

"Який гарний вірш";

"А головне, що в його очах не було ні каплі страху.Справжній Герой! У мене те відео досі перед очима, настільки треба бути бездушними, щоб таке зробити";

"Сильно. Я теж щойно написала вірш, поки тільки це рятує".

Зауважимо, у Збройних Силах України кажуть, що, попередньо, ім'я загиблого бійця – Тимофій Шадура. Його тіло перебуває на тимчасово окупованій території. Але існують й інші версії щодо його особистості. Ганна Маляр підкреслює, що важливо з повагою ставитися до його рідних і не поширювати особисті дані чи показувати обличчя. Усі важливі деталі, які ви могли пропустити – за посиланням.