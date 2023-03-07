Российские оккупанты жестоко расстреляли украинского пленника после слов "Слава Україні". На это не смогли не отреагировать украинские медийные персоны. Шоумен и ведущий Григорий Решетник написал стихотворение о героизме украинского защитника.

Смотрите также Так поступают ничтожные убийцы, – реакция Генштаба на убийство нашего бойца за "Слава Украине"

Григорий Решетник написал стихотворение о герое

Телеведущий в стихотворении описал взгляд украинского героя и назвал его "свободным, гордым и независимым". Григорий высказался о символе борьбы воинов "ради счастья и улыбок будущих поколений".

В поэзии Решетник высказался об оккупантах, не подбирая кротких слов по поводу их характеристики и того, как именно они понесут наказание.



Стихотворение Решетника / Фото из инстаграма Григория Решетника

Стихотворение шоумена взволновало и умиляло многих подписчиков. Пользователи чтят героя и отвечают ему "Героям слава".

"Спасибо тебе, Герой, кланяюсь перед тобой";

"как же больно";

"Какое хорошее стихотворение";

"А главное, что в его глазах не было ни капли страха. Настоящий Герой! У меня это видео до сих пор перед глазами, настолько надо быть бездушными, чтобы такое сделать";

"Сильно. Я тоже только что написала стихотворение, пока только это спасает".

Заметим, в Вооруженных Силах Украины говорят, что, предварительно, имя погибшего бойца – Тимофей Шадура. Его тело находится на временно оккупированной территории. Но существуют и другие версии по поводу его личности. Анна Маляр подчеркивает, что важно с уважением относиться к его родным и не распространять личные данные или показывать лицо. Все важные детали, которые вы могли пропустить – по ссылке.